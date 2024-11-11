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Hazine, İki İhalede 55,4 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesinde toplam 55,4 milyar lira borçlandı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 15:35
Hazine, İki İhalede 55,4 Milyar Lira Borçlandı

Hazine'nin Borçlanma Hamlesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği devlet tahvili ihalelerinde 55 milyar 363,7 milyon lira borçlanmaya gitti. Bu işlemler, kamu finansmanının sürdürülebilirliğini sağlama adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

İlk İhalede Yüksek Talep

İlk ihale kapsamında, 2 yıl (637 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede, basit faiz oranı %39,34, bileşik faiz oranı ise %43,21 olarak belirlendi.

Nominal teklifin 40 milyar 375 milyon lira olduğu ilk ihalede, nominal satış 26 milyar 952 milyon lira, net satış ise 28 milyar 199,9 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan gelen 4 milyar 30 milyon liralık teklifin tamamı karşılanarak, piyasa yapıcılarından 16 milyar 123,9 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar lira satış yapıldı.

İkinci İhalede Değişken Faiz İle İlerleme

İkinci ihalede ise, 6 yıl (2345 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. Bu ihale için dönemsel faiz %23,31 olarak belirlendi.

Nominal teklif 6 milyar 875 milyon lira olurken, nominal satış 3 milyar 340 milyon lira, net satış ise 2 milyar 883,8 milyon lira olarak kaydedildi. Kamudan gelen 8 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı ve piyasa yapıcılarından 2 milyar 827 milyon liralık teklif alınarak bu kesime 1 milyar 750 milyon lira satış gerçekleştirildi.

Sonuç olarak, Hazine toplamda 55 milyar 363,7 milyon lira borçlanmış oldu. Bu süreç, ülke ekonomisinin yönlendirilmesinde önemli bir rol oynayabilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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