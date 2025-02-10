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Hazine, Tahvil İhalesiyle 53,3 Milyar Lira Borçlandı

Hazine, 53,3 milyar lira borçlandığı devlet tahvili ihalesini başarıyla gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 15:30
Hazine, Tahvil İhalesiyle 53,3 Milyar Lira Borçlandı

Hazine, Tahvil İhalesinde Rekor Borçlanma Gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yaptığı devlet tahvili ihalesi ile 53 milyar 337,5 milyon lira borçlanmaya gitti. İhale sürecinde 2 yıl (728 gün) vadeli, her altı ayda bir %16,30 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi.

İhalede Dikkat Çeken Veriler

İhalede basit faiz oranı %34,72, bileşik faiz oranı ise %37,73 olarak belirlendi. Nominal teklif tutarı 74 milyar 72 milyon lira olarak, nominal satış ise 35 milyar 832 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Net satış ise 34 milyar 797,5 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamudan gelen 6 milyar 540 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarından ise 22 milyar 103,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 12 milyar liralık satış yapıldı. Böylece, Hazine toplamda 53 milyar 337,5 milyon lira borçlanmış oldu.

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