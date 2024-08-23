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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten İstifa İddialarına Yanıt

Bakan Şimşek, istifa iddialarını reddederek ekonomik istikrarın sağlandığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 21:46
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten İstifa İddialarına Yanıt

Bakan Şimşek'ten Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde dolaşıma giren istifa iddialarına ilişkin kesin bir yanıt verdi. Sosyal medya hesabı X üzerinden bir açıklama yapan Şimşek, "İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Ekip Ruhu ve Ekonomik İstikrar

Ekonomi yönetiminin ekip ruhuyla çalıştığını belirten Bakan, "Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz" dedi. Şimşek, son dönemde hedeflerinin gerçekleştirildiğini ve cari açığın daraldığını, merkez bankası rezervlerinin iyileştiğini vurguladı.

Tedbirler ve Hedefler

Bakan Şimşek, KKM'den çıkışların hızla devam ettiğini ve EYT ile deprem sonrası bütçe tedbirlerini alarak dengenin sağlandığını da belirtti. Fiyat istikrarına yönelik güçlü adımlarla ilerlediklerini ifade eden Şimşek, enflasyonda belirgin bir düşüşün başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın Desteği

"Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz", diyen Şimşek, tek hedeflerinin aziz milletin refahını kalıcı olarak artırmak olduğunu vurguladı. Ayrıca, uydurma hikayelerin ekonomik süreçler üzerindeki olumsuz etkilerine izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Son olarak, bu tür asılsız söylemler yayanların iyi niyetli olamayacağını ifade eden Bakan, kamuoyunu dikkatli olmaya, bu tür haberlere itibar etmemeye çağırdı.

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