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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Borçsuz Belge Düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, borcun bulunmadığına dair belge uygulamasında önemli değişiklikler yaptı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:01
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Borçsuz Belge Düzenlemesi

Borcun Olmadığına Dair Belge Düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, borcun bulunmadığına dair belge alınmasına ilişkin uygulamada önemli düzenlemelere gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğ ile, bazı işlem ve ödemelerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan bu belgenin kapsamı genişletildi.

Amme Alacakları Üzerine Yenilikler

Tebliğ, vergi dairelerince tahsil edilen tüm amme alacaklarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi. Bu sayede, borç türü olarak amme alacaklarının tamamı dikkate alınacak. Bu değişiklik, özellikle işlemlerini gerçekleştirecek olan mükellefler için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Borçsuz Belge Arama Zorunluluğu

Ödeme ve işlem yapmadan önce borcun bulunmadığına dair belgenin aranması yalnızca muhasebe birimleri ile sınırlı kalmayacak. Harcama birimleri de bu belgeyi arayarak gerekli işlemleri yerine getirebilecek. Böylelikle, işlem yapılacak olan belgelerin geçerliliği de göz önünde bulundurularak ödemeler gerçekleştirilebilecek.

Gayrimenkul Satışlarında Yeni Kriterler

Teşkilat ayrıca, kanun kapsamında satışı yapılacak gayrimenkullerin ilan kriterlerini de güncelledi. Bu kapsamda, daha önce belirlenmiş olan tecil faizi ve gecikme zammı oranlarıyla ilgili veriler de tebliğin ilgili bölümlerine eklendi, ancak yeni bir faiz ya da gecikme faiz artışı oranı belirlenmedi.

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