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Hepsiburada ve N Kolay'dan Yenilikçi İşbirliği

Hepsiburada, N Kolay ile yapılan ortaklıkla müşterilere geniş kredi seçenekleri sunuyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 10:51
Hepsiburada ve N Kolay'dan Yenilikçi İşbirliği

Hepsiburada ve N Kolay'dan Yeni İşbirliği

Hepsiburada, Aktif Bank'ın dijital bankası N Kolay ile stratejik bir ortaklık kurdu. Bu işbirliği sayesinde, Aktif Bank müşterileri Hepsiburada üzerinden alışveriş yaptıklarında N Kolay Taksit Alışveriş Kredisi ile 500 TL'den 100.000 TL'ye kadar geniş bir kredi aralığında, 3 aydan 36 aya kadar vade seçenekleri sunuluyor.

Hızlı ve Kolay Alışveriş İmkanı

Açıklamalarına göre, Aktif Bank müşterileri, dosya masrafı olmadan hızlı bir şekilde dijital kredi alabilecek. Hepsipay Finansal Teknoloji ve Ödeme Çözümleri Grup Direktörü Soner Beyhan, bu işbirliğinin, hem müşterilere hem de e-ticaret sektörüne önemli katkılar sunacağını belirtti.

Soner Beyhan: "Müşterilerimize güvenli, hızlı ve sorunsuz ödeme çözümleri sunuyoruz. İş ortaklarımızla birlikte sağlayacağımız bu kredi alternatifleriyle, N Kolay ile olan işbirliğimizde müşterilerimize en iyi ödeme seçeneklerini sunmayı amaçlıyoruz. e-ticaretin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Aktif Bank’tan Açıklamalar

Aktif Bank Perakende ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Cem Martı, birlikte katıldıkları bu yeni projeden duydukları memnuniyeti aktardı. Ayrıca, bu işbirliğinin kullanıcı deneyimini geliştireceğini ve perakende sektörüne olumlu katkılar sunacağını ifade etti.

Cem Martı: "N Kolay ile yaptığımız bu işbirliği, müşterilerimize dosya masrafsız kredi sunarak alışverişlerini kolaylaştırıyor. Kullanıcı dostu hizmetlerimizle, perakende sektörüne devamlı katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Hepsiburada, Aktif Bank'ın dijital bankası N Kolay ile işbirliğine imza attı. Aktif Bank Perakende...

Hepsiburada, Aktif Bank'ın dijital bankası N Kolay ile işbirliğine imza attı. Aktif Bank Perakende ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Cem Martı, değerlendirmelerde bulundu.

Hepsiburada, Aktif Bank'ın dijital bankası N Kolay ile işbirliğine imza attı. Aktif Bank Perakende...

Hepsiburada, Aktif Bank'ın dijital bankası N Kolay ile işbirliğine imza attı. Aktif Bank Perakende ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Cem Martı, değerlendirmelerde bulundu.

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