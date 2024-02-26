Her eve lazım dikey süpürge 899 TL’ye satılacak! Bim 1 Mart 2024 aktüel kataloğu

Bim marketler her hafta paylaştığı yeni aktüel ürünler kataloğuyla vatandaşların gönlünü fethetmeye devam ediyor. Yeni duyurmuş olduğu Bim marketler 1 Mart 2024 aktüel kataloğuyla vatandaşların en çok ihtiyacı olduğu ve evden eksik etmediği dikey süpürgeyi 899 TL’ye satışa çıkartacak. Özellikle son dönemde bir hayli rağbet gören dikey süpürge fiyatları artışa geçmişken, Bim marketler bu ürünü sadece 899 TL’den satacak. Stoklaröa sınırlı olan ürün için şimdiden vatandaşlar 1 Mart 2024 tarihi için alarm kurmaya başladı. İşte Bim market 1 7 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunun detayları…

ELEKTRİKLİ EŞYALARDAN ÇOCUK OYUNCAKLARINA SERVİS TABAKLARINDAN TEPSİLERE KADAR HER ŞEY BİM MARKETLERDE

Bim marketler, her hafta paylaşmış olduğu aktüel ürünler kataloğuyla aynı katalogda birbirinden farklı kategorideki ürünleri bir araya getirmeyi başarıyor. Özellikle ürün çeşitliliği söz konusu olduğu zaman ön plana çıkan Bim marketlerde 1 Mart 2024 tarihi itibariyle de yok yok! Servis tabaklarından cep telefonuna, tost makinesinden çocuk oyuncaklarına kıyafetlere kadar birçok ürün Bim marketlerde satışta olacak. Özellikle elektrikli ev eşyalarında sunmuş olduğu 2 yıl garanti ve peşin fiyatına 9 taksite kadar taksit imkanı Bim marketlerde 1 Mart itibaren izdiham yaratmasına sebebiyet verecek.

ÇOCUK OYUNCAKLARI VE EŞYALARI BİR MARKETTE 1 MART İTİBARİYLE SATIŞTA

Elektrikli ev eşyalarının yanı sıra çocuk oyuncakları ve çocuk eşyaları da 1 Mart 2024 tarihinden itibaren Bim marketlerde satışta olacak. Kız erkek spor ayakkabıları, bebek nevresim seti, baskılı minder, bebek penye lastikli çarşaf, ağız mendili, akıtmaz bardak, anne sütü saklama poşeti, cam biberon seti, mini cam alıştırma bardağı gibi ürünler 7 Mart 2024 tarihine kadar market raflarında satışta olacak.



















