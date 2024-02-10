Herkes çatır çutur peş peşe ev alacak! O bankalardan 120 ay vadeli ev kredisi fırsatı duyuruldu

Ev sahibi olmak isteyenlere farklı farklı konut kredileri imkanları sunulmaya devam ediliyorken, bu konut kredilerinden en fazla tercih edilen ise Garanti BBVA ve Yapı Kredi kredi gibi bilindik bankalar oluyor. Yüksek faiz oranlarına karşın vatandaşların uygun faiz ve vade oranları ile ev sahibi olmasını sağlayan Garanti BBVA ve Yapı Kredi‘den beklenen 120 ay vadeli 1.2 milyon TL’lik konut kredisi hesaplamasının detayları duyuruldu. Ev sahibi olmak istiyorsanız, 2024’te kendi evinizde oturmak istiyorsanız müjdenizi isteriz! Garanti BBVA ve Yapı Kredi sizleri ev sahibi yapacak harika konut kredisi kampanyasına imza attı. İşte Garanti BBVA ve Yapı Kredi konut kredisinin detayları…

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ HESAPLAMA



Vatandaşlar 2024 yılında konut sahibi olmak istedikleri noktada uygun fiyatlı konut kredilerini araştırmaya halen daha devam ediyor. Tam bu noktada bir çok vatandaşın uygun fiyatlı sunmuş olduğu konut kredisi vade oranlarıyla ev sahibi yapan Garanti BBVA ön plana çıkıyor. Eğer sizlerde Garanti BBVA kapsamında konut kredisi almak istiyorsanız, 1.2 milyon TL’lik konut kredisinin toplam ödeme miktarı 4.323.748,28 TL olarak sunuluyor. Garanti Bankası’nın bu konut kredisine uygulamış olduğu faiz oranını %2,90 oranında iken, bu konut kredisini çeken vatandaşlar aylık olarak 35.946,19 TL ödeyerek 1.2 milyonTL konut kredisi sahibi olabilecekler.





YAPI KREDİ KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Garanti BBVA’nın yanı sıra vatandaşlar Yapı Kredi üzerinden de konut kredisi seçeneğini sıklıkla tercih ederek değerlendiriliyor. Yapı Kredi’de aynı şekilde 120 ay vade seçeneği ile vatandaşlara 1.2 milyon TL konut kredisi sağlıyor. Bu konut kredisinde toplam ödeme ise 4.722.785,83 TL olarak hesaplandı. %3.20 faiz oranı ile vatandaşlar 1.2 milyon TL’lik konut kredisine sahip olabilecekler. Bu konut kredisi için istenilen aylık ödeme ise 39.297,01 TL olarak belirlendi.