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Hesabınızdan sinsice para çekiliyor! Bankaların EFT kurnazlığı!

EFT oyunu konut kredisi kullanmak isteyenlerin ilgisini çeken bu ödeme ev sahibi olmak isteyen vatandaşın canını sıkmaya başladı. Krediyle ev almak isteyen vatandaşlar EFT yoluyla banka aldatmacasıyla karşı karşıyalar. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 29.07.2024 02:14
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 02:14
Hesabınızdan sinsice para çekiliyor! Bankaların EFT kurnazlığı!

Son yıllarda artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle geçim sıkıntısı çeken vatandaşların konut kredisine olan ihtiyacı da arttı. Mortgage başvurularında hayat sigortası, değerleme ücreti, DASK ve damga vergisi gibi masrafları tahsil eden bankaların, EFT ücreti adına başvuru sahiplerinden masrafları kesecekleri ortaya çıktı. Detaylar haberimizde...

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BANKALARIN VATANDAŞA EFT OYUNU

Krediyle ev almak isteyen vatandaşlar bankaların kapısını çaldığında vatandaştan tekrar tekrar ücret almaya başlıyor.

Krediyle ev almak isteyen vatandaşlar, yüksek maliyetler ve bankaların uyguladığı ek ücretler nedeniyle zor durumda kalacak. Zorunlu deprem sigortası (DASK) ve damga vergisi gibi maliyetlerin yanı sıra bankalar, konut sigortası, hayat sigortası, kredi kullandırım ücretleri, konut kredisi ücretleri ve komisyon ücretlerinde de fahiş faiz oranlarına zam yaptı. Son olarak bankalar ödünç alınan fonların kullanımında EFT ücretini kesmeye başladı.

Daha önce kredi kullanıcısı adına hesap açılıp, kredi tutarı doğrudan ev satıcısının hesabına aktarılıyordu. Ancak şu anda bankalar krediyi kullanacak kişinin hesabına aktarıyor, EFT ücretini o hesaptan kesip satıcının hesabına yatırıyor.

Tüketici Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, bankaların yasayı atlattığını ve çeşitli maliyetlere katlanmak zorunda kaldıklarını söyledi. Küçük, vatandaşların bankaların bu tür uygulamalarına ilişkin genel müdürlük, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği ve bankaların hakem heyetine şikâyette bulunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca bankaların insanlara kendi seçtikleri sigorta şirketlerinden sigorta teklifi alabilmeleri için fırsatlar yaratması gerektiğini söyledi.

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