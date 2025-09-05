Hindistan, ABD Gerilimini Stratejik Özerklikle Yönetip Çin ile Yakınlaşıyor

Hindistan, ABD ile gerilimi stratejik özerklik vurgusuyla dengeleyip Çin ile yakınlaşıyor

FUAT KABAKCI - Rus petrolü ithalatı ve ABD'nin uyguladığı yüksek tarifeler nedeniyle gerilen Hindistan-ABD ilişkileri, Yeni Delhi'nin stratejik özerklik söylemiyle dengelenmeye çalışılıyor. Bu ortamda Başbakan Narendra Modi'nin Çin ziyareti ve Pekin ile atılan işbirliği adımları dikkat çekiyor.

Rus petrolü ve küresel dağılım

Enerji arzındaki değişime dair ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verileri, savaş sonrası Rus petrolünün Avrupa payının yüzde 11'e gerilediğini, Asya ve Okyanusya ülkelerinin payının ise yüzde 81'e çıktığını gösteriyor. Hindistan'ın Rus petrolü ithalatının payı ise savaş öncesi yüzde 1'den savaş sonrası yüzde 36'ya yükseldi.

Oslo Üniversitesi öğretim üyesi Francesco Sassi'ye göre Hindistan'ın yaz dönemi ithalatı haziranda günlük 2,1 milyon varil ile zirveye ulaştı; 2025'in ilk yarısında ortalama günlük 1,8 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Tarifeler, ticaret rakamları ve ekonomik etkiler

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Hindistan'ın Rus ham petrolü alımını sonlandırmaması üzerine tekstil, mücevherat ve karides gibi ürünlere Ağustos ayında %50 vergi uyguladı. Resmi verilere göre iki ülkenin mal ve hizmet ticareti 2024'te 212,3 milyar dolar olurken, bunun 128,9 milyar dolar'ını mal ticareti oluşturdu.

Bu çerçevede ABD'nin Hindistan'a ihracatı 41,5 milyar dolar, Hindistan'ın ABD'ye ihracatı ise 87,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Trump'ın getirdiği vergilerin Hindistan'ın ABD'ye ihracatını yaklaşık %40-43 oranında düşüreceği ve ekonomiye 35-38 milyar dolar arasında zarar verebileceği hesaplanıyor.

Yeni Delhi'nin savunması: "Uluslararası normları ihlal etmedik"

Trump'ın kıdemli danışmanı Peter Navarro, Hindistan'ı düşük maliyetli Rus petrolünü rafine ederek büyük kazanç sağlamakla ve böylece "Rus savaş makinesini" desteklemekle suçladı. Navarro'nun iddialarına yanıt veren Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Hardeep Singh Puri, ülkesinin uluslararası kuralları ihlal etmediğini savundu.

Puri, Hindistan'ın Rusya'dan aldığı petrolün G-7'nin tavan fiyat mekanizmasına uygun olduğunu ve küresel piyasaların istikrarına katkı sağladığını belirterek, "Gerçek şu ki dünyanın küresel petrol tedarikinin yaklaşık 10'unu sağlayan dünyanın ikinci petrol üreticisinin yerini tutabilecek hiç kimse yok." ifadesini kullandı.

Yeni Delhi, ABD'nin tarife hamlelerine karşın geri adım atmıyor ve bu duruşunu stratejik özerklik söylemiyle savunuyor; Modi yönetiminin hem Çin hem ABD'ye karşı "tüm seçenekleri masada tutarak" ülkenin çıkarlarını en üst düzeye çıkarma hedefi öne çıkıyor.

Modi'nin Çin ziyareti ve ikili anlaşmalar

Gerilim, liderler arası iletişime de yansıdı; basına yansıyan haberlere göre Trump'ın defalarca çağrı yaptığı Modi'nin cevap vermediği belirtiliyor. Modi, Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılarak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü ve iki ülkenin "rakip değil, ortak" olduğu mesajını verdi.

Modi ziyaretinde ulaştırma, vize, sınır güvenliği ve ticaret dahil çeşitli alanlarda önemli anlaşmalar imzalandı; lider, ikili ilişkileri uzun vadeli bir perspektifle geliştirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Enerji bağı ve Moskova'nın rolü

Analistler, Hindistan'ın Rusya'yı enerji tedarikinde stratejik bir ortak olarak gördüğünü belirtiyor. Sassi'nin değerlendirmesine göre veriler, Moskova'nın Yeni Delhi için petrol tedarikçisi olarak önemini ve Hindistan'ın ABD taleplerine uymakta isteksiz olduğunu ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, Hindistan-ABD hattındaki gerilim ve uygulanan tarifeler, Yeni Delhi'yi dış politikada denge arayışına itti; bu denge arayışının somut göstergesi Modi'nin Çin ziyareti ve artan ikili işbirliği adımları oldu.