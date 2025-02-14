Hindistan ve ABD, 2030’a Kadar 500 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefliyor

Hindistan ve ABD'den 500 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan ve ABD'nin ikili ticaret hacmini 2030 yılına kadar 500 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu. Modi, bu açıklamayı Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptı.

Ticaret Hedefleri ve Enerji Güvenliği

Modi, iki ülkenin karşılıklı fayda sağlayacak bir ticaret anlaşması üzerinde çalışacağını belirterek, Hindistan’ın enerji güvenliğini sağlamak amacıyla petrol ve gaz ticaretine yoğunlaşacaklarını aktardı.

Yatırımlar ve Teknolojik İşbirlikleri

Ayrıca, enerji altyapısına yönelik yatırımlarını artıracaklarına da işaret eden Modi, nükleer enerji alanında küçük modüler reaktörler üzerinde işbirliğini geliştirmeyi görüştüklerini açıkladı.

Teknolojik Alanlarda Ortaklık

Modi, Hindistan ve ABD’nin yapay zeka, yarı iletkenler, kuantum biyoteknolojisi gibi birçok teknolojik alanda ortaklaşa çalışma kararı aldığını belirtti. Kritik mineraller ve ilaçlar için de güçlü tedarik zincirleri kurmaya odaklanacaklarını dile getirerek, ülkelerin ekonomik işbirliklerinin güçlenmesine vurgu yaptı.