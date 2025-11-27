Hisarcıklıoğlu: ASO Projeleri Ankara’nın Marka Değerini Artırıyor

ASO 62. kuruluş yıldönümünde Ankara’nın sanayi gücü öne çıktı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) 62. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, "ASO, hayata geçirdiği projelerle, çalışmalarla Ankara’nın marka değerini arttırıyor ve şehrimizi geleceğe taşıyor" dedi.

Hisarcıklıoğlu: Ankara sadece başkent değil, sanayi ve teknoloji merkezi

Hisarcıklıoğlu, törende Ankara’yı sadece Türkiye’nin başkenti olarak tanımlamanın ötesine geçerek, şehri sanayi, bilim, yazılım, teknoloji, inovasyon ve savunma sanayisinin başkenti olarak nitelendirdi. Konuşmasında, ASO ile birlikte Ankara’nın savunma sanayisinden sağlık teknolojilerine, iş ve inşaat makinelerinden yüksek teknoloji üretimine kadar geniş bir yelpazede üretim ve ihracat yapan bir konuma yükseldiğini vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, odalar için dünya genelinde bir standart bulunduğunu belirterek, "Çok şükür bugün Türkiye’de neredeyse 367 odadan 290 tanesi bu çerçevede beş yıldızlı konuma geldi" bilgisini paylaştı ve devamında "Bu denetlemenin sonucunda, Ankara Sanayi Odamız tam 5 yıldızlı hizmet verdiğinin somut göstergesini teyit etmiş oldu" ifadesini kullandı.

ASO Başkanı Ardıç: Ankara üretimin ve ihracatın merkezi

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Ankara’nın OSTİM, Sincan, Temelli, İvedik, Kahramankazan, Akyurt ve Siteler gibi bölgelerle birlikte savunma ve havacılık sanayisini de kapsayan geniş bir üretim ekosistemi olduğunu söyledi. Ardıç, ASO’nun 40 meslek grubunda 10 bini aşan üye firması ile sanayi ekosisteminin etkin işleyişine katkı sağladığını ifade etti.

Ardıç, konuşmasında bu akşamın yalnızca bir ödül töreni olmadığını; Ankara ve ülkenin rekabetçilik, yenilikçilik ve kapsayıcılık ekseninde daha müreffeh bir geleceğe ilerleyişinin güçlü bir beyanı olarak görüldüğünü belirtti.

İhracat ve sanayide öne çıkan rakamlar

Ardıç, Ankara’nın ihracatının ve sanayi üretiminin somut verilerle desteklendiğini vurgulayarak, "Yıllık 15 milyar doları aşan ihracatımızın yüzde 90’ından fazlası sanayi ürünlerinden oluşuyor" dedi. Ayrıca şehrin yüzde 13,3 yüksek teknoloji payı ile gelişmiş sanayi şehirleri arasında lider olduğuna dikkat çekti. Ardıç, savunma sanayisinde yaklaşık 4,5 milyar dolar ihracat ve 14 milyar dolara yaklaşan ciro ile Ankara’nın ülkenin kalbi konumunda olduğunu belirtti.

Ardıç, bu yıl Ankara ihracatının 16 milyar doları aşmasını beklediklerini söyleyerek, ödül alan firmaların ihracat hacmini ve ürünlerinin kilogram fiyatını artırarak Ankara’nın üretim ve teknoloji üssü olma konumunu güçlendirdiğini vurguladı.

Ödül töreni ve katılımcılar

ASO’nun 62. kuruluş yıl dönümü törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ASO Başkanı Seyit Ardıç ile Ankaralı iş insanları ve sanayiciler katıldı. Program Hisarcıklıoğlu ve Ardıç’ın konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın konuşmasıyla devam etti.

ASO 62. Kuruluş Yılı Ödül Organizasyonu kapsamında, ihracat, istihdam, karlılık, AR-GE ve yenilik, ikiz dönüşüm olmak üzere 5 kategoride 28 sanayi firması ödüle layık görüldü.

