Hisarcıklıoğlu ve Karahan Görüşmesi: Reel Sektörün Sorunları Masaya Kondu

Hisarcıklıoğlu ve Karahan Görüştü

Reel sektörün sorunları TOBB İstanbul Hizmet Binası'nda ele alındı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile bir araya gelerek reel sektörün öncelikli sorunlarını paylaştı.

Hisarcıklıoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Karahan ve ekibiyle TOBB İstanbul Hizmet Binasında görüştüklerini belirtti. Görüşmede karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Emek yoğun sektörlerde yaşanan kan kaybı ve finansmana erişim başta olmak üzere reel sektörün sıkıntılarını ve önerilerini ilettik. Hisarcıklıoğlu, firmaların ülke için taşıdığı önemi vurguladı.

Hep vurguluyorum, firmalarımız Türkiye'nin milli servetidir. Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini korumalıyız.