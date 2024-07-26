HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı'nı tanıtmak üzere düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, Türkiye’nin yeni nesil enerjili araçlar, batarya teknolojileri, çip teknolojileri, güneş hücresi ve rüzgar türbinleri alanlarında bir üretim merkezi olmayı hedeflediğini belirtti.

Tanıtım Toplantısına Katılım

HIT-30 programının tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bakan Kacır, yapılan açıklamada, Türkiye’ye küresel yatırımların gelmesini sağlamak için yenilikçi alanlara odaklandıklarını vurguladı.

Yatırım Hedefleri ve Destekler

Kacır, program çerçevesinde 2030 yılına kadar 20 milyar doların üzerinde özel sektör yatırımının Türkiye'de gerçekleştirilmesini amaçladıklarını söyledi. Ayrıca, dünya çapında en fazla AR-GE faaliyetlerinde bulunan ilk 1000 şirketin Türkiye'de kuracakları AR-GE merkezlerine de destek sunacaklarını ifade etti.

İstihdam ve Üretimdeki Artış

Son 22 yılda sanayi istihdamının 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükseldiğini belirten Kacır, organize sanayi bölgelerinin ve endüstri bölgelerinin sayısındaki artışın sanayideki üretim potansiyelini büyük oranda artırdığını kaydetti. Örneğin, otomotiv üretiminde 357 binden 1 milyon 468 bine, beyaz eşya üretiminde ise 6,7 milyondan 32,3 milyona çıkıldığı açıklandı.

Yatırımcılarla Yapılan Teşvikler

Kacır, 73 bine yakın yatırıma teşvik belgesi düzenlendiğini ve 6,4 trilyon liralık yatırımın yanında 2 milyon 800 bin istihdam sağlandığını açıklarken, bugünkü etkinlikte 40 yatırımcıya teşekkür belgeleri takdim edildiğini bildirdi. Bu yatırımcıların Türkiye’deki toplam yatırım tutarı 40 milyar doları aşmaktadır.

Gelecek Hedefleri

HIT-30 programı ile özellikle elektrikli araç, batarya teknolojileri, güneş hücreleri, rüzgar türbini ve çip alanlarında yeni projelerin hayata geçirilmesi planlanmakta. Kacır, ayrıca Dijital Dönüşüm Destek Programı, Yeşil Dönüşüm Destek Programı ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Yenilikçi, Yükselen Teknolojiler çağrısını da duyurdu. Hedeflerinin yüksek teknoloji ihracatını artırmak ve toplam ihracat içerisinde bu ürünlerin payını yüzde 50’ye ulaştırmak olduğunun altını çizdi.