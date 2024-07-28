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HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile Türkiye Yüksek Teknolojide İleriye Taşınıyor

Bakan Kacır, 5 milyar dolarlık HIT-30 programıyla Türkiye'de çip ve batarya üretimini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 18:43
HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile Türkiye Yüksek Teknolojide İleriye Taşınıyor

HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Tanıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Programın tanıtımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

65 Nanometre ve Altı Çip Üretimi Hedefleniyor

Kacır, bu programla birlikte Türkiye'de 65 nanometre ve altı çip üretiminin gerçekleştirileceğini belirtti. "HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile 5 milyar dolarlık kaynak ile otomotiv, beyaz eşya, elektronik, savunma ve havacılık gibi alanlarda ihtiyaç duyduğumuz çiplerin Türkiye'de üretilmesini sağlayacağız," dedi.

Küresel Çip Pazarından Faydalanma Stratejisi

Küresel çip pazarının geçen yıl 600 milyar doları aştığını ifade eden Kacır, "Yapay zekanın gelişimi ile birlikte hızla büyüyen bu alanda Türkiye olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak ve ihracat kabiliyeti geliştireceğiz," şeklinde konuştu.

Batarya Üretiminde İleri Adımlar

Kacır, programın birçok bileşeni olduğuna da dikkat çekerek, batarya üretimini de desteklediklerini belirtti. "Hedefimiz, 4,5 milyar dolara varan desteklerle 80 gigavatsaat batarya üretim kapasitesini Türkiye'de oluşturmak," dedi. Ayrıca, elektrikli araçlar ve enerji depolama sektörleri için 2030'a kadar megavatsaat başına 6 bin dolara kadar hibe destekleri sunularak, Türkiye'nin yüksek teknoloji üretim üssü olacağını vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı yazılı açıklamada, tanıtımı Cumhurbaşkanı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı yazılı açıklamada, tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen ve Türkiye'nin yüksek teknolojideki yol haritasını oluşturan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında verilecek desteklerin detaylarını paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı yazılı açıklamada, tanıtımı Cumhurbaşkanı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı yazılı açıklamada, tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen ve Türkiye'nin yüksek teknolojideki yol haritasını oluşturan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında verilecek desteklerin detaylarını paylaştı.

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