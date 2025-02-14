Hizmet Üretim Endeksi Aralık 2024'te Yıllık %1,9, Aylık %1,2 Arttı

Hizmet Üretim Endeksi Aralık 2024'te Yükseliş Gösterdi

Hizmet üretim endeksi, Türkiye'de 2024 yılının aralık ayında dikkat çekici bir artış yaşadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, yıllık bazda endeks %1,9, aylık bazda ise %1,2 oranında yükseldi.

Sektörel Analiz

Verilere göre, 2023 yılının aralık ayı ile karşılaştırıldığında, ulaştırma ve depolama hizmetleri %1,6, konaklama ve yiyecek hizmetleri %5,1, bilgi ve iletişim hizmetleri %3,4 ve gayrimenkul hizmetleri %10,1 oranında bir artış gösterdi. Ancak, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %3,9, idari ve destek hizmetleri ise %1,6 oranında azalma kaydetti.

Aylık Artışlar

Endeks, Kasım 2024'e göre de %1,2 artış gösterdi. Aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri %3,8, konaklama ve yiyecek hizmetleri ile bilgi ve iletişim hizmetleri %0,3 ve gayrimenkul hizmetleri %3,1 oranında yükseldi. Ancak, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerin %3,8, idari ve destek hizmetlerin ise %1,5 düşüş yaşadığı gözlemlendi.

Bu veriler, Türkiye'nin hizmet sektörünün 2024 yılına olan katkısının devam ettiğini gösteriyor ve sektördeki farklı alanlardaki dalgalanmalar dikkat çekiyor.