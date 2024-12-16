Hizmet Üretim Endeksi Ekim'de Yıllık %2 Düştü, Aylık %0,2 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hizmet üretim endeksi ekim ayında yıllık bazda yüzde 2 azalmış, ancak aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetmiştir.

Ekim ayı verilerine göre, endeks geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %2 düştü. Alt sektörlerin karşılaştırılmasında, hizmetlerin konaklama ve yiyecek hizmetleri %4, gayrimenkul hizmetleri %5,2 ve idari ve destek hizmetleri %2,8 artış gösterirken; ulaştırma ve depolama hizmetleri %4,6, bilişim ve iletişim hizmetleri %3,2 ile bilimsel ve teknik hizmetler %9,5 azalış yaşadı.

Aylık bazda ise hizmet üretim endeksi önemli bir yükseliş gösterdi. Ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,1, konaklama ve yiyecek hizmetleri %1,1, idari ve destek hizmetleri %1,3, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %1,8 oranında artış kaydederken; bilgi ve iletişim hizmetleri %2,5 ve gayrimenkul hizmetleri %2,8 oranında azaldı.