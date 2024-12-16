DOLAR
34,95 0,04%
EURO
36,78 -0,11%
ALTIN
2.990,74 -0,47%
BITCOIN
3.655.717,25 -1,42%

Hizmet Üretim Endeksi Ekim'de Yıllık %2 Düştü, Aylık %0,2 Arttı

Hizmet üretim endeksi, ekim ayında yıllık bazda %2 düşerken, aylık %0,2 artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 10:21
Hizmet Üretim Endeksi Ekim'de Yıllık %2 Düştü, Aylık %0,2 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hizmet üretim endeksi ekim ayında yıllık bazda yüzde 2 azalmış, ancak aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetmiştir.

Ekim ayı verilerine göre, endeks geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %2 düştü. Alt sektörlerin karşılaştırılmasında, hizmetlerin konaklama ve yiyecek hizmetleri %4, gayrimenkul hizmetleri %5,2 ve idari ve destek hizmetleri %2,8 artış gösterirken; ulaştırma ve depolama hizmetleri %4,6, bilişim ve iletişim hizmetleri %3,2 ile bilimsel ve teknik hizmetler %9,5 azalış yaşadı.

Aylık bazda ise hizmet üretim endeksi önemli bir yükseliş gösterdi. Ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,1, konaklama ve yiyecek hizmetleri %1,1, idari ve destek hizmetleri %1,3, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %1,8 oranında artış kaydederken; bilgi ve iletişim hizmetleri %2,5 ve gayrimenkul hizmetleri %2,8 oranında azaldı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Yılbaşı İçin 5 Bin Lira İkramiye Müjdesi Geldi

Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

Bakan Kurum, 2025 İçin 1.331 Yeni Personel Alımını Duyurdu

Dinçer Güner'in 2025 Burç Yorumları: Koç ve Yükselen Koç Burçlarını 2025'de Neler Bekliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
m-TOD'un Yeni Başkanı Ali Taha Koç, Turkcell Genel Müdürü Oldu
2
Kasım'da Türkiye'nin Bütçe Açığı 16,6 Milyar Lira Oldu
3
İhracatçılardan SGK Prim İndirimi Talebi: Yüzde 10'a Çıkartılmalı
4
Çin Ekonomisinde İç Talep Zayıflığı Devam Ediyor
5
Ucuz uçak bileti almanın 4 kolay yolu! Bunu bilmeyenler fazladan para ödüyor
6
Dolar/TL Haftaya Yükselişle Başladı: 34,9610 Seviyesinde
7
Hizmet Üretim Endeksi Ekim'de Yıllık %2 Düştü, Aylık %0,2 Arttı

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?

Dinçer Güner'in 2025 Burç Yorumları: Koç ve Yükselen Koç Burçlarını 2025'de Neler Bekliyor?

Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!

Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor

Borsa İstanbul Haftaya %0,21 Yükselişle Başladı

BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!

Emeklilere Yılbaşı İçin 5 Bin Lira İkramiye Müjdesi Geldi

Bakan Kurum, 2025 İçin 1.331 Yeni Personel Alımını Duyurdu

İtalyan Mutfağının Unutulmaz Makarna Sosları ve Eşleşmeleri

Yılbaşı Ritüelleri: 2025 İçin Para, Aşk ve Şans Getirin

16 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Dolunayın Etkileri ve Önemli Uyarılar