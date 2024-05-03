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Honda bu modelini 423 bin TL'ye satışa sundu! İkinci el parasına sıfır araç fırsatı

Araç alacaklar dikkat! Bu fiyata sıfır araba almanız mümkün! 423.000 liraya sıfır Honda City! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 03.05.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 19:29
Honda bu modelini 423 bin TL'ye satışa sundu! İkinci el parasına sıfır araç fırsatı

Devlet, engelli vatandaşlara yeni araç alımlarında ÖTV indirimi alma imkanı sunmakta. Bundan dolayı pek çok yeni araba çok cazip fiyatlara satın alınabiliyor. ÖTV'li araçlarda indirimli fiyat ne kadar? Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

CAZİP FİYATLARA SIFIR OTOMOBİL

Son zamanlarda kötüleşen ekonomik krizden dolayı tüm ürünlerin fiyatları son derece yüksek seviyelere çıktı. Dolar kurunun yükselmesi, enflasyon, TL'nin değer kaybetmesi gibi etkenler ekmekten arabaya kadar çoğu şeyin fiyatlarını artırdı. Sonuç olarak, yeni araba fiyatları fahiş fiyatlara fırladı. Yükselen sıfır araba fiyatları, ikinci el araba pazarını olumsuz etkileyerek insanların hem yeni hem de ikinci el araba satın almasını son derece zorlaştırdı. Ancak ÖTV indirimleri özellikle engelli bireyler için yeni araba alırken büyük bir fırsat haline geldi. Devlet yıllardır %90'dan fazlası engelli vatandaşlara ÖTV indirimiyle araba satıyor. Bu sayede engelli vatandaşlar çok cazip fiyatlara yeni otomobil alabiliyor. Fiyat listesi aşağıdaki gibidir:

Renault Clio Equilibre 1.0 TCe X-ronic 90 HP 644.500 ₺

Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 150 Beygir DSG Life 915.100 ₺

Fiat Egea URBAN 1.4 Fire 95 HP 472.600 ₺

Hyundai Elantra Elite 1.6 MPi CVT 927.778 ₺

Uygun Fiyata Araç

Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel 769.700 ₺

Honda City 1.5L iV-TEC Elegance CVT-Otomatik 423.617 ₺

Peugeot 208 PRIME 1.2 Puretech 100 Beygir EAT8 687.590 ₺

Skoda Fabia Elite 1.0 TSI 95 PS 558.278 ₺

Skoda Scala Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 680.500 ₺

BMW 1 Serisi Sport Line 118i 1.5 140 BG Otomatik 1,046,000 ₺

BMW 1 Serisi Sport Line 116d 1.5 116 BG Otomatik 1,089,167 ₺

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Honda bu modelini 423 bin TL'ye satışa sundu! İkinci el parasına sıfır araç fırsatı

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