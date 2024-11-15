Hong Kong Hükümeti 2024 Büyüme Tahminini Düşürdü

Hong Kong Hükümeti Büyüme Tahminini Revize Etti

Çin Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet, bu yıl için öngördüğü büyüme tahminini %2,5 ila %3,5 aralığından, kötümser tahmin olan %2,5'e çekti. Bu revizyonun gerekçesi olarak ise dış koşullardaki zorluklar ve politik belirsizlikler öne sürüldü.

Büyüme Tahmini Açıklaması

Yerel hükümet tarafından yapılan açıklamada, "2024'ün ilk üç çeyreğindeki sonuçlar ve yakın dönemdeki beklentiler hesaba katıldığında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın tüm yıldaki büyüme tahmini, %2,5'e revize edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Ekonomik Zorluklar ve Etkileri

Hükümet ekonomisti Adolph Leung, büyümenin dış koşullardaki zorluklardan ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, "Artan küresel ekonomik belirsizlikler ve ticari ihtilafların yükselişi, mal ticareti performansımızı olumsuz etkileyecek." dedi.

Leung, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın seçim kampanyasında Çin'den ithal ürünlere %60'a varan gümrük tarifeleri getireceğini ifade etti. Böyle bir adımın ticarete büyük zarar vereceğini belirten Leung, "Bu, hem Çin'in ABD'ye ihracatını hem de Hong Kong'un ABD'ye Çin kaynaklı ihracatını olumsuz etkileyecektir. Ayrıca ABD tarafının bu tür bir ticaret ve ekonomi politikası izlemesi, faiz beklentilerini de değiştirecektir." şeklinde konuştu.

2024 Ekonomik Büyüme Verileri

Hong Kong ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,8, ikinci çeyreğinde %3,2 ve üçüncü çeyreğinde %1,8 büyüme kaydetmişti. İlk üç çeyrekteki toplam büyüme ise %2,6 olarak gerçekleşti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.