Kuşu’da Yeni Tesisle Günlük 15 Bin Yumurta Üretimi Başladı

İş insanı İsmail Çetiner’in 16 bin kapasiteli tesisi üretime geçti

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde, iş insanı İsmail Çetiner tarafından kurulan yeni üretim tesisi, tinted coral cinsi 16 bin tavukla üretime başladı. Tesis günlük yaklaşık 15 bin yumurta üretimi kapasitesine ulaştı.

Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanlarındaki tesise ziyaret gerçekleştirerek üretim süreçlerini yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nurullah Özdemir, çiftlik sahibi İsmail Çetiner'e İşletme Onay Belgesi'ni takdim etti. Tesis, ilçede bu kapsamda onay alan ilk ticari yumurtacı kanatlı işletmesi oldu.

İsmail Çetiner bölgenin iklim koşullarının tavukçuluk açısından uygun olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Yıllar önce Kuşu’da onlarca tavuk çiftliği vardı. Ancak özellikle Batı Anadolu’da etkili olan Kuş gribi gibi salgın hastalıklar nedeniyle bu sektör beldemizde büyük zarar gördü. Şimdi kurduğumuz tesisle Kuşu’nun tekrar bu alanda söz sahibi olmasını temenni ediyorum"

Çetiner, tesisin günlük üretim kapasitesine ilişkin bilgi verirken, "Tinted coral cinsi 16 bin yumurta tavuğundan günde yaklaşık 15 bin yumurta elde ediyoruz. 30’lu koli olarak günlük 500 koli, 15’li koli olarak ise 1000 koli yumurtayı anlaşmalı alıcılarımıza teslim ediyoruz." dedi.

Yeni tesisin, Kuşu’nun tarımsal üretim çeşitliliğine ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

