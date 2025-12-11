DOLAR
42,61 -0,03%
EURO
49,97 -0,3%
ALTIN
5.780,09 0,25%
BITCOIN
3.842.125,21 2,4%

Dicle Üniversitesi ile Pera Kalıp, Diyarbakır OSB'de iş birliği protokolü imzaladı

Pera Kalıp ile Dicle Üniversitesi arasında imzalanan protokol; öğrencilere iki yıl burs, staj, şantiye ve büro uygulamaları ile sektörün nitelikli iş gücüne katkı sağlayacak.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:28
Dicle Üniversitesi ile Pera Kalıp, Diyarbakır OSB'de iş birliği protokolü imzaladı

Dicle Üniversitesi ile Pera Kalıp, Diyarbakır OSB'de iş birliği protokolü imzaladı

Protokolün amacı ve kapsamı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan Pera Kalıp ve İskele Sistemleri AŞ ile Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi arasında yeni bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, sanayicilerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı ve öğrencilerin mesleki gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Kapsamında öğrencilere iki yıl burs, staj imkânı, şantiye ve büro uygulamaları, teknik geziler, seminerler, çalıştaylar ve fuar katılımları gibi geniş kapsamlı destekler sağlanacak.

Yetkili açıklaması

Pera Kalıp ve İskele Sistemleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Denizci protokole ilişkin şunları söyledi: "Bu protokol hem firmamız hem de Diyarbakır sanayisi için değerli bir adımdır. Öğrencilerimize sunduğumuz burs, staj ve uygulama destekleriyle hem gençlerimizin gelişimine katkı sunacağız hem de sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacına destek olacağız. İş birliğimizi ilerleyen süreçte daha da geliştirmeyi hedefliyoruz".

DÜ İLE OSB ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

DÜ İLE OSB ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

DÜ İLE OSB ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

İLGİLİ HABERLER

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli’de Anne-Kızın Hayali Gerçekleşti: Seç Market ile Bakkaldan Markete
2
IEA: Küresel Enerji Talebi 2024'te Yükselişte
3
Dicle Üniversitesi ile Pera Kalıp, Diyarbakır OSB'de iş birliği protokolü imzaladı
4
Kocasinan Jeotermal Sera OTB: 333 Milyon TL'lik Altyapı İhalesi 12 Aralık'ta
5
ING Türkiye: 2025 3. Çeyrek Tasarruf Eğilimleri — Her 5 Tasarruf Sahibinden 1'i Hisse/Fon Tercih Ediyor
6
Samsun İlkadım'da Sağlıklı Gıda İçin Sıkı Denetim
7
Coğrafi İşaretlerde Denetim Eksikliği: Türkiye 300 Milyar Dolarlık Pazardan Geri Kalıyor

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027