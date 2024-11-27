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Hyundai, ABD'de 226 Bin Araç Geri Çağırdı: Geri Görüş Kamerası Sorunu

Hyundai, geri görüş kamerası sorunu nedeniyle ABD'de 226 binden fazla aracını geri çağırma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 20:37
Hyundai, ABD'de 226 Bin Araç Geri Çağırdı: Geri Görüş Kamerası Sorunu

Hyundai, ABD pazarında 226 binden fazla aracını geri görüş kamerasındaki sorunlar nedeniyle geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi(NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2021-2022 yılları arasında üretilen Santa Fe ve Elantra model araçları kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, hasarlı bir baskılı devre kartının, geri görüş kamerası görüntüsünün ekranda belirmemesine neden olabileceği ifade edildi. Bu durumun, sürücünün görüşünü azaltarak kaza riskini artırabileceği kaydedildi. İlgili standart gerekliliklerini karşılamadığı vurgulanan bu araçların, güvenlik açısından tehlike oluşturduğu açıklandı.

Geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısının 226,118 olduğu belirtilirken, bayilerin geri görüş kamerasını ücretsiz olarak değiştireceği de belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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