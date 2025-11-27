İAOSB'de Gümrük ve Dış Ticarette Gündem: Dijitalleşme Öne Çıktı

İAOSB'de 'Gümrük ve Dış Ticarette Gündem' paneli dış ticaretin geleceğini tartıştı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) tarafından düzenlenen "Gümrük ve Dış Ticarette Gündem" başlıklı panel, dış ticaretteki güncel gelişmelerin ve geleceğe dönük stratejilerin masaya yatırıldığı bir forum olarak öne çıktı. Atatürk Toplantı Salonunda gerçekleştirilen etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti.

Panelde kimler konuştu, organizasyon nasıl yürütüldü?

Etkinliğe ev sahipliği yapan İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace ile organizasyonun koordinasyonunu yürüten Asset GLI Ege Bölge Müdürü Bahar Güngör Çördük katılımcılara teşekkür etti. Panelde konuşan uzmanlar arasında Asset GLI Teşvik ve Teminat Yöneticisi Arzu Kosovalı, Mevzuat Direktörü Önal Yılmaz, Genel Müdür Yardımcıları Emrullah Yardımcı ve Barış Çakır ile İş Geliştirme Müdürü Hüseyin Dinsever yer aldı.

Dijitalleşme ve dış ticarette öne çıkan konular

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Barış Çakır, gümrük ve dış ticaretteki dijital dönüşümün iş süreçlerine etkisine vurgu yaptı. Etkinlikte dijitalleşme, stratejik veri yönetimi, dahilde işleme rejiminin avantajları ve uygulama esasları ile ihracatta devlet destekleri konularında güncel bilgiler paylaşıldı.

Katılımcılara, global ticaretteki yeni eğilimler, mevzuat değişiklikleri ve dijital sistemlerin ihracat-ithalat süreçlerine etkisine ilişkin pratik örnekler sunuldu. İAOSB yönetimi, sanayicilerin dış ticaret süreçlerini daha etkin yürütmelerine katkı sağlamak amacıyla benzer bilgilendirme etkinliklerinin önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini bildirdi.

