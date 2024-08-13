İç Mekan Tasarımının Kalbi İstanbul'da Atıyor

İç Mekan Tasarımının Kalbi İstanbul'da Atacak

Mobilya, aydınlatma, ev tekstili ve aksesuar alanındaki yenilikçi ve estetik çözümler, Furnishings & Design Istanbul (FDI) etkinliğinde bir araya gelecek. Bu etkinlik, 19-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik Detayları

MOBFED (Mobilya Dernekleri Federasyonu) tarafından düzenlenen FDI, Türkiye'nin ilk tasarım odaklı fuarı olma özelliğini taşıyor. İç mekan tasarımındaki yenilikçi yaklaşımlarla dolu olan bu fuar, mobilya sektörünün uluslararası alandaki büyümesini destekleyecek.

Sektördeki Yenilikçi Tasarımlar

Furnishings & Design Istanbul, sürdürülebilirlikten inovasyona kadar çeşitli konuları ele alacak, sektördeki en ilham verici tasarımları sergileyecek. "Tasarım Yeniden İstanbul'da" mottosuyla düzenlenecek bu etkinlikte tüm stantlar ve malzemeler geri dönüşüm süreçlerine dahil edilecektir.

Ahmet Güleç'in Açıklamaları

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, etkinlikte yaptığı açıklamalarda Türkiye mobilya sektörünün son 20 yılda büyük bir dönüşüm yaşadığını ifade etti. "Bu başarı hikayesinin devam etmesi için tasarımın ön plana çıkması gerekiyor. FDI, markalar için güçlü bir sıçrama noktasını temsil ediyor," dedi.

Özgün Tasarımlar ve Eğitim Fırsatları

FDI'da, Designer-to-Business (D2B) alanında tasarımcılar ile üreticiler bir araya getirilecek. Güleç, Türkiye'nin tasarım alanında bir marka olma hedefine vurgu yaptı. Ayrıca FDI New Horizon Exhibition ile bağımsız Türk tasarımcıların ürünleri sergilenecek.

Sürdürülebilirlik Vizyonu

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Onaranlar Kulübü ile birlikte atıkların yeniden değerlendirilmesi sağlanacak. Fuar sonunda tasarlanan ürünler, ihtiyaç sahibi okullara bağışlanacak.

FDI'nın Geleceği

FDI Tasarım Komitesi Başkanı Prof. Dr. Alpay Er, etkinliğin tasarım ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti. "Tasarım fark yaratarak markaların kimliğini güçlendirir," dedi. Fuara katılan tüm tasarımcılar, sektör için önemli olduğunu vurguladı.

Sonuç

Furnishings & Design Istanbul, İstanbul'un tasarım merkezi olma yolunda önemli bir adım atıyor. Türkiye, dünya tasarım sahnesinde daha güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor.