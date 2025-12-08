KAGİDER ve Migros: Tarımda Kadın Girişimcilere Destek — 6. Kamp İstanbul'da

KAGİDER ve Migros iş birliğiyle altıncı kamp İstanbul'da

KAGİDER ve Migros iş birliğiyle bu yıl altıncısı düzenlenen "Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı", İstanbul'da gerçekleştirildi. Yoğun eğitimlerin yer aldığı iki günlük kampa Türkiye'nin 26 farklı ilinden 36 kadın girişimci katıldı. Kampı başarıyla tamamlayan katılımcılar arasından seçilecek 15 kadın girişimci bir sonraki aşamada mentor desteği alacak. Migros, kampa katılan ve kalite standartlarına uygun üretim yapan tüm girişimcilere ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazalarında satış imkânı sunacak.

Kamp programı ve oturumlar

Program kapsamında dijital tarım, finans, gıda güvenliği, markalaşma ve süreç tasarımı gibi geniş bir yelpazede eğitimler verildi. İlk gün; yerelleşme ve tarımsal kalkınma, kalite süreçleri, süreç tasarımı ve pazarlama ile kamu destekleri başlıklı oturumlar düzenlendi. İkinci gün ise perakendedeki medya dinamikleri, dijital pazarlamada doğru mecra seçimi, dijital tarım yaklaşımları ve finansal farkındalığı artırmaya yönelik oturumlar yapıldı. Ayrıca geçmiş dönem mezunlarının deneyimlerini paylaştığı "iyi örnek" paneli ile katılımcılar arasında ilham verici bir deneyim aktarımı sağlandı.

Açılış konuşmaları

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu açılış konuşmasında şunları kaydetti: "Tarım sektörü, Türkiye ekonomisinin güçlü alanlarından biri. Ancak bu alanda kadınların potansiyeli hâlâ yeterli değil. KAGİDER olarak biz, kadın girişimciliğinin tarımda yenilik, sürdürülebilirlik ve verimlilik açısından stratejik bir rol üstlendiğine inanıyoruz. Migros iş birliğiyle bu yıl altıncı kez hayata geçirdiğimiz ‘Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı’, kadınların üretimden pazarlamaya, markalaşmadan dijitalleşmeye kadar her aşamada güçlenmelerine katkı sağlıyor. Türkiye’nin 26 ilinden 36 kadın girişimcinin katılımıyla gerçekleşen bu program, kadınların bilgiye, mentorluk desteğine ve güçlü bir iş ağına erişimini kolaylaştırıyor. KAGİDER olarak temel hedefimiz, kadınların ekonomideki görünürlüğünü artırmak, girişimcilik ekosisteminde daha etkin rol üstlenmelerini sağlamak ve Türkiye’nin kalkınma hedeflerine somut katkı sunmalarına destek olmaktır. Kadınların tarımda güçlenmesi; yalnızca üretimin artması değil, aynı zamanda kırsal kalkınmanın hızlanması, istihdamın genişlemesi ve yerel ekonomilerin sürdürülebilir hale gelmesi anlamına geliyor. Bu program, tam da bu dönüşümün bir parçası olarak kadınların potansiyelini ekonomiye kazandırmayı ve Türkiye’nin geleceğine değer katmayı amaçlıyor."

Migros Grubu Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur ise programın altıncı yılında kadın girişimcilerin tarımda önemli bir dönüşüm oluşturduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Migros ve KAGİDER iş birliği ile kadın girişimcilere üretim, kalite süreçleri, finansal okuryazarlık, markalaşma ve dijital tarım teknolojileri gibi farklı birçok alanda eğitim ve danışmanlık desteği sağlıyoruz. Bu desteklerle kadın girişimcilerimizin yerelden ulusala yayılan projeler geliştirdiğini görmekten mutluyuz. Kadınların ekonomik hayata katılımları aynı zamanda bölgelerin kalkınmasına da önemli katkılar sağlıyor. Ürünleri Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazalarımızda satışa sunuyoruz. Yerelleşme yaklaşımımız kapsamında gerçekleştirdiğimiz Kayseri’de yerli yeşil mercimek, Niğde’de yerli tohumlarla üretilmiş barbunya ve patates, Adana’da yerli susam, Ordu’da yumurta üretimi çalışmalarımızda kadınlarımızın emeği var. Yerel kooperatifler ve birlikler ile yaptığımız iş birlikleri ile sahada daha çok kadına ulaşabiliyoruz. Onarıcı tarım ve münavebe uygulamalarıyla toprağın verimini ve üreticinin gelirini artıracak çalışmalar yapıyoruz. Ar-Ge ve dijital tarım yatırımlarımızla da bu etkiyi güçlendiriyoruz. Sadece üretimle değil, tarladan sofraya uzanan tedarik zincirinin tamamı için destek sağlıyoruz. Keşan’da kurduğumuz MİGBAK paketleme tesisimizle Migros markalı bakliyat ürünlerini yüzde yüz yerli üretime dönüştürüyoruz. Bu bizim için çok değerli".

Hedefler ve beklentiler

Program, kadın girişimcilerin üretimden pazarlamaya, markalaşmadan dijitalleşmeye kadar her aşamada güçlenmesini hedefliyor. Seçilecek 15 girişimci için sağlanacak mentorluk desteği ve Migros'un satış kanallarındaki erişim, katılımcıların yerel projelerini ulusal düzeye taşıma olanağı sunuyor. KAGİDER ve Migros iş birliği, kadınların tarımda görünürlüğünü artırmayı ve kırsal ekonomilere sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçlıyor.

KAGİDER VE MİGROS İŞ BİRLİĞİYLE BU YIL ALTINCISI DÜZENLENEN ‘TARIMDA KADIN GİRİŞİMCİ GELİŞTİRME VE HIZLANDIRMA PROGRAMI', İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.