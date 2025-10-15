Bayraktar Moskova'da Rus, Macar, Vietnamlı ve Suudi Bakanlarla Enerji Görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus, Macar, Vietnamlı ve Suudi yetkililerle enerji alanında işbirliğini derinleştirmeye yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda görüşmelerin ayrıntılarını paylaştı.

Suudi Arabistan ile stratejik işbirliği

Bayraktar, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud ile yaptığı görüşmeyi 'kapsamlı ve verimli' olarak nitelendirdi. İki ülke arasında enerji alanındaki mevcut işbirliğinin genişletilmesine, yeni projeler ve ortak yatırımlara öncelik verileceğine dair irade ortaya koyduklarını belirtti.

Bayraktar, ayrıca 'yenilenebilir enerji ve enterkonneksiyon altyapıları alanlarında da güçlü bir işbirliği kapasitesine sahip olduğumuzu belirterek bu alanlarda somut adımlar atma ve ortak hareket etme konusunda karşılıklı mutabakat sağladık.' ifadelerini kullandı.

Vietnam ile yenilenebilir ve madencilik işbirliği

Vietnam Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son ile yapılan görüşmede, Türkiye ve Vietnam arasında yenilenebilir enerji ve madencilik alanlarında karşılıklı yatırım ve teknoloji işbirliğini geliştirecek adımlar ele alındı. Bayraktar, iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik ortaklığın derinleştirilmesi arzusunu vurguladı.

Bayraktar, 'Asya ile enerji ve maden temelli yeni işbirlikleri kurarak bölgesel kalkınmada aktif rol üstlenmeyi hedefliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Macaristan görüşmesinde doğal gaz ve TPAO–MOL işbirliği

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile yapılan görüşmede öncelik doğal gaz ticareti oldu. Bayraktar, BOTAŞ ile Macaristan devlet şirketi MVM arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini değerlendirdiklerini bildirdi.

Karşılıklı mutabakatla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Macaristan'ın uluslararası petrol ve gaz şirketi MOL arasında bölgesel hidrokarbon arama ve üretim işbirliğinin artırılması hedeflendi. Bayraktar, imzalanan anlaşmalarla kritik alanlarda ortak projelerin hayata geçirilmesi amacını vurguladı.

Rusya ile nükleer, hidrokarbon ve Gazprom görüşmeleri

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bayraktar, mevcut projelerin ilerleyişi ile birlikte nükleer enerji ve hidrokarbon alanlarında yeni işbirliği fırsatlarının kapsamlı olarak değerlendirildiğini bildirdi.

Bayraktar, 'Rusya ile olan enerji ortaklığımız, karşılıklı güven, uzun vadeli stratejik vizyon ve bölgesel istikrarı birlikte şekillendirme iradesi üzerine kurulu biçimde gelişmeye devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bayraktar, Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile bir araya geldiğini belirterek, Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz alanındaki köklü işbirliğini değerlendirip bu ortaklığı ilerletecek yeni adımlar üzerine stratejik bir görüşme yaptıklarını aktardı. Bayraktar, bu işbirliğinin bölgesel arz güvenliğini güçlendirmeye ve küresel enerji istikrarına katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.

Özetle, Moskova temasları enerji diplomasisinde yenilenebilir enerji, nükleer, hidrokarbon ve altyapı işbirliklerini genişletmeye odaklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında, "Nükleer Enerji: İklimi Koruyan, Ulusları Buluşturan, İnsanlığa Yön Veren Güç" başlıklı panelde konuşma yaptı.