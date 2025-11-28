Siirt Sebze Hali Projesinde Son Aşama: İhale Süreci Başladı

İmar ve yer tahsisi tamamlandı, proje ihaleye çıktı

Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt Sebze ve Meyve Hali Komisyoncuları Dernek Başkanı Halit Aydar ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Görüşmede, mevcut sebze halinin artık ihtiyaca cevap veremediği vurgulandı.

Dr. Kemal Kızılkaya, modern ve kapasitesi yüksek bir sebze halinin kurulmasının zorunlu bir ihtiyaç haline geldiğini belirtti. Kızılkaya, imar ve yer tahsisi işlemlerinin tamamlandığını, projenin ihale sürecine çıktığını ve sürecin yakından takip edildiğini aktardı.

Yeni sebze halinin şehir dışına taşınacağı ve Siirt-Eruh çevre yolu Gökçebağ beldesi kavşağında, şehirlerarası otogarın karşısında bulunan 26 bin 900 metre alan üzerine inşa edilmesi yönünde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Vali Kızılkaya, projenin ekonomiye ve esnafa önemli katkılar sağlayacağını ve kentin ticari altyapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Dernek Başkanı Halit Aydar ise Siirt’in yeni ve modern bir sebze haline kavuşması için projeye verilen destekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, sebze hali esnafı adına teşekkür etti.

