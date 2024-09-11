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İç Sularda Gemi ve Su Araçları Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

İç sularda faaliyet gösteren gemi ve su araçlarının tarifeleri, belgeleri ve denetimleri artık belediye başkanlıkları tarafından belirleniyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 09:39
İç Sularda Gemi ve Su Araçları Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Yeni Yönetmelik ile Gemi ve Su Araçları Denetiminde Değişiklikler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İç Sularda Çalışan Gemi ve Su Araçları Yönetmeliği'ni Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu.

Denetim ve Belgelendirme Süreçleri

Yönetmelik gereği, iç sularda faaliyet gösteren gemi ve su araçlarının denetim ve belgelendirme işlemleri ile inşası, tadilatı ve bakım-onarımları için usul ve esaslar belirlendi. Gemi ve su araçlarında istihdam edilecek asgari personel sayısı ile personelin nitelikleri ve eğitim süreçleri de düzenlendi.

İstisnalar ve Uygulama Alanı

Deniz seferlerinin kısmen de olsa dahil olduğu gemi ve su araçları ile askeri ve ticari olmayan kullanımda olanlar yönetmelik kapsamı dışında yer alacak.

Başvuru Süreçleri

İç sularda çalışan gemi ve su araçlarının kaydı için başvurular, yetkilendirilmiş belediye başkanlığına ya da ilgili liman başkanlığına yapılacak. 15 metre ve üzeri gemi ve yolcu gemilerinin belgelendirme işlemleri liman başkanlıkları tarafından, diğerlerinin ise belediyeler tarafından gerçekleşecek.

Bilet Tarifeleri ve İzinler

İç sularda yolcu taşımacılığı yapan gemi ve su araçlarının bilet fiyatları ile güzergahları, ilgili belediye başkanlıkları tarafından belirlenecek. Çoklu belediye sınırları içinde yapılan seferlerde ise hat sahibinin ruhsat aldığı belediye başkanlığının düzenlemeleri geçerli olacak.

Uygunluk Belgesi ve Faaliyet İzni

Gemi ve su araçlarının sahipleri, iç suya elverişlilik belgesi almak için gerekli başvuru işlemlerini yapmalıdır. Uygunluk belgesi olmayan gemilerin faaliyet göstermesine izin verilmeyecek ve bu durumun Kontrolü, ilgili liman başkanlıkları tarafından sağlanacak.

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