DOLAR
36,11 0,02%
EURO
37,72 -0,49%
ALTIN
3.382,59 -0,49%
BITCOIN
3.473.169,54 0,88%

ICAO Başkanı Sciacchitano: İstanbul Havalimanı Devasa Bir Hub Oldu

ICAO Başkanı Sciacchitano, İstanbul Havalimanı'nın sivil havacılıktaki başarısını vurgulayarak, Türkiye'nin önemli bir oyuncu olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:31
ICAO Başkanı Sciacchitano: İstanbul Havalimanı Devasa Bir Hub Oldu

İstanbul Havalimanı, Devasa Bir Hub Olma Yolunda

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Konsey Başkanı Salvatore Sciacchitano, İstanbul Havalimanı'nın "devasa bir hub" haline geldiğini ifade ederek, "Birçok yere İstanbul üzerinden uçuyorsunuz. İstanbul Havalimanı bir başarı hikayesi." dedi.

Özellikle 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında Türkiye'nin sivil havacılık faaliyetleri üzerine yapılan değerlendirmelerde Sciacchitano, Türkiye'nin bu alanda önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Sciacchitano, İstanbul Havalimanı'nın, "Devasa bir hub haline gelmiş durumda. Avrupa'dan Orta Asya'ya uçmak için İstanbul üzerinden gitmek zorundasınız. Bu açıdan, İstanbul Havalimanı büyüklük ve verimlik açısından dikkat çekiyor" şeklinde konuştu.

Kovid-19 Sonrası Hızlı Toparlanma

COVID-19 salgını sonrası sivil havacılık sektörünün toparlanma sürecini değerlendiren Sciacchitano, "Toparlanma, beklenenden daha hızlı gerçekleşti." ifadesini kullandı. Dünya genelinde yolcu trafiğinin 2024 itibarıyla 2019 seviyelerine döndüğünü belirten Sciacchitano, "Sektör, yıllık 4,6 milyar yolcuya ulaştı." dedi.

Ancak, uçuş sayısının %4 daha az olduğunu vurgulayan Sciacchitano, bunun hava yollarının verimliliğini artırma çabalarından kaynaklandığını dile getirdi. Ayrıca, "Sektördeki birçok hava yolu, personel azaltımına gitmek zorunda kaldı ve bu durum onları hazırlıksız yakaladı" yorumunu yaptı.

Sürdürülebilir Hava Yakıtları ve Gelecek Hedefleri

Sciacchitano ayrıca, ICAO üyelerinin 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini belirlediklerini hatırlatarak, bu hedefe ulaşmanın "sürdürülebilir havacılık yakıtları ve yeni teknolojilerle mümkün olacağını" ifade etti.

Yapay zekanın sektörde yavaş bir biçimde benimsenmekte olduğunu da belirten Sciacchitano, "Hava trafik kontrolü ve navigasyonda yapay zeka önemli bir rol oynuyor ama güvenlik her zaman öncelikli bir tema olmalı" dedi.

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Konsey Başkanı Salvatore Sciacchitano, 2025 Dünya...

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Konsey Başkanı Salvatore Sciacchitano, 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında, küresel sivil havacılık sektöründeki son gelişmeler, Kovid-19 sonrası toparlanma süreci ve Türkiye'nin sivil havacılıktaki faaliyetlerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gıda Güvenliği İçin Hijyen Kuralları Yeniden Belirlendi
2
Küresel Petrol Arzı Ocakta Günlük 950 Bin Varil Azaldı
3
Ankara Ticaret Odası Heyeti, Bakan Işıkhan'ı Ziyaret Etti
4
Türk Kozmetik Sektörü, Lizbon'da Ticaret Heyeti Gerçekleştirdi
5
Avrupa Borsaları Pozitif Seyrediyor: İngiltere Hariç
6
Bursa'da Yeşildere Barajı Tamamlandı, 38 Bin Dekar Tarım Arazisi Sulanacak
7
Trump Döneminde Türkiye-ABD Ticaret İlişkileri Güçleniyor

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!