ICAO Başkanı Sciacchitano: İstanbul Havalimanı Devasa Bir Hub Oldu

İstanbul Havalimanı, Devasa Bir Hub Olma Yolunda

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Konsey Başkanı Salvatore Sciacchitano, İstanbul Havalimanı'nın "devasa bir hub" haline geldiğini ifade ederek, "Birçok yere İstanbul üzerinden uçuyorsunuz. İstanbul Havalimanı bir başarı hikayesi." dedi.

Özellikle 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında Türkiye'nin sivil havacılık faaliyetleri üzerine yapılan değerlendirmelerde Sciacchitano, Türkiye'nin bu alanda önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Sciacchitano, İstanbul Havalimanı'nın, "Devasa bir hub haline gelmiş durumda. Avrupa'dan Orta Asya'ya uçmak için İstanbul üzerinden gitmek zorundasınız. Bu açıdan, İstanbul Havalimanı büyüklük ve verimlik açısından dikkat çekiyor" şeklinde konuştu.

Kovid-19 Sonrası Hızlı Toparlanma

COVID-19 salgını sonrası sivil havacılık sektörünün toparlanma sürecini değerlendiren Sciacchitano, "Toparlanma, beklenenden daha hızlı gerçekleşti." ifadesini kullandı. Dünya genelinde yolcu trafiğinin 2024 itibarıyla 2019 seviyelerine döndüğünü belirten Sciacchitano, "Sektör, yıllık 4,6 milyar yolcuya ulaştı." dedi.

Ancak, uçuş sayısının %4 daha az olduğunu vurgulayan Sciacchitano, bunun hava yollarının verimliliğini artırma çabalarından kaynaklandığını dile getirdi. Ayrıca, "Sektördeki birçok hava yolu, personel azaltımına gitmek zorunda kaldı ve bu durum onları hazırlıksız yakaladı" yorumunu yaptı.

Sürdürülebilir Hava Yakıtları ve Gelecek Hedefleri

Sciacchitano ayrıca, ICAO üyelerinin 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini belirlediklerini hatırlatarak, bu hedefe ulaşmanın "sürdürülebilir havacılık yakıtları ve yeni teknolojilerle mümkün olacağını" ifade etti.

Yapay zekanın sektörde yavaş bir biçimde benimsenmekte olduğunu da belirten Sciacchitano, "Hava trafik kontrolü ve navigasyonda yapay zeka önemli bir rol oynuyor ama güvenlik her zaman öncelikli bir tema olmalı" dedi.

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Konsey Başkanı Salvatore Sciacchitano, 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında, küresel sivil havacılık sektöründeki son gelişmeler, Kovid-19 sonrası toparlanma süreci ve Türkiye'nin sivil havacılıktaki faaliyetlerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.