IEA: Küresel Enerji Talebi 2024'te Yükselişte

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2024 yılına dair küresel enerji talebinde önemli bir artış kaydetti. Geçtiğimiz yıl enerji talebi, yıllık bazda %2,2 oranında büyüyerek, 2013-2023 arasındaki ortalama %1,3 artışın oldukça üzerinde bir performans sergiledi.

Küresel enerji talebindeki bu artış, büyük ölçüde elektrik tüketiminin yükselmesi ile ilişkilendiriliyor. 2024'te dünya genelinde elektrik tüketimi, yıllık bazda %4,3 ile, son on yılın ortalamasının neredeyse iki katı kadar bir artış gösterdi. Bu durum, sıcak hava dalgaları, sanayi tüketiminin artışı ve elektrikli araç kullanımındaki artış gibi etkenlerden kaynaklandı.

Küresel Enerji Talebindeki Artış ve Kaynaklar

Rapora göre, küresel enerji talebinin büyük bir kısmı yenilenebilir enerji ve doğal gaz kaynaklarıyla karşılandı. Son bir yıl içinde dünya genelinde kurulan yeni yenilenebilir enerji kapasitesi, 700 gigavat artarak bir rekora imza attı. Yenilenebilir ve nükleer enerjinin üretimdeki payı ise ilk kez yüzde 40'a ulaştı.

Fosil Yakıt Talebindeki Değişim

Sonuç olarak, elektrik talebindeki artış fosil yakıtlar içinde en fazla doğal gaza yöneldi; doğal gaz talebi geçen yıl 115 milyar metreküp gibi yüksek bir seviyeye ulaştı. Buna karşın, küresel petrol talebi yalnızca %0,8 oranında arttı ve petrolün enerji talebindeki payı ilk kez yüzde 30'un altına geriledi.

Karbondioksit Emisyonları ve Temiz Enerji

IEA'nın raporuna göre, ekonomik büyümenin ve emisyonlar arasındaki ilişki giderek zayıflıyor. Temiz enerji teknolojilerinin benimsenmesi, karbondioksit emisyonlarındaki artışı sınırlıyor. Ancak, rekor sıcaklıklar nedeniyle Küresel karbondioksit emisyonlarının yıllık %0,8 artarak 37,8 milyar tona çıkmasına neden oldu.

Dünyanın doğrudan elektrik kullanımı artarken, IEA Başkanı Fatih Birol yaptığı açıklamada, "Gelişmiş ülkelerde enerji talebindeki düşüş, artan elektrik kullanımıyla tersine dönebilir" ifadelerini kullandı. Yenilenebilir enerji, bu büyümenin en büyük payını alırken, doğal gaz ikinci sırada yer almakta.