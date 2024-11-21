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Iğdır'da Taşınmazların Özelleştirme İhalesinde Nihai Pazarlık Görüşmeleri Gerçekleşti

Iğdır'daki taşınmazlar için yapılan özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmeleri, en yüksek tekliflerle sona erdi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 22:11
Iğdır'da Taşınmazların Özelleştirme İhalesinde Nihai Pazarlık Görüşmeleri Gerçekleşti

Iğdır'daki Taşınmazların Özelleştirme İhalesi Gerçekleşti

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Iğdır'daki bazı taşınmazlar ve üzerindeki yapıların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirdi.

ÖİB tarafından yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Iğdır'ın Merkez ilçesi, Baharlı Mahallesi'ndeki 1911,73 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için en yüksek teklif 17 milyon 750 bin lira ile Arslantürk Petrol Enerji ve Yatırım Limited Şirketi tarafından verildi.

Aynı ilçe ve mahalledeki 8 bin 763,28 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için ise en yüksek teklif 65 milyon lira ile Sınırlı Sorumlu Ağrı Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından sunuldu.

Bunun yanı sıra, 3 bin 371,38 metrekare yüzölçümlü bir başka taşınmazın ve üzerindeki yapıların özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif 190 milyon lira ile Himpaş İnşaat İletişim Pazarlama Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden geldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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