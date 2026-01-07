Iğdır'da Yüzyılın Konut Projesi: bin 200 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi

Iğdır'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek bin 200 konutun hak sahipleri noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 17:26
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:27
Iğdır'da Yüzyılın Konut Projesi: bin 200 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi

Iğdır'da Yüzyılın Konut Projesi: bin 200 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi

Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Iğdır’da inşa edilecek bin 200 konut için hak sahipleri, düzenlenen kura çekimiyle belirlendi.

Etkinlik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı; program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programa yetkililer ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi ve asil ile yedek listeler tespit edildi.

TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Toplu Konut İdaresi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sayın Bakanımız koordinasyonunda cennet vatanımızın her köşesinde yüz binlerce projeyi hayata geçirdik. Temeller attık, açılışlar yaptık, dev eserler ürettik. Geçmişle geleceği yeşil ile yapıyı insan ile şehri bütünleştiren konutlar ve sosyal donatılar ürettik. Tarihin en büyük kentsel dönüşüm projelerini başlattık. Şehirlerimize bahçe kültürünü ihya edecek yüzlerce millet bahçesi kazandırdık. Bildiğiniz gibi deprem bölgesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla 455 bin konutun kura çekimi ve teslimini gerçekleştirdik. Yeni üreteceğimiz konutlar yatay mimariye uygun, kaliteli, depremlere karşı güvenli, mahalle kültürünün tüm güzelliklerini yaşatacak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak olacaktır"

IĞDIR’DA YÜZYILIN KONUT PROJESİ KAPSAMINDA BİN 200 KONUTUN HAK SAHİPLERİ BELİRLENDİ

IĞDIR’DA YÜZYILIN KONUT PROJESİ KAPSAMINDA BİN 200 KONUTUN HAK SAHİPLERİ BELİRLENDİ

IĞDIR’DA YÜZYILIN KONUT PROJESİ KAPSAMINDA BİN 200 KONUTUN HAK SAHİPLERİ BELİRLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çarşamba'nın Ekonomik Gücü ÇTB'de Değerlendirildi
2
Antalya turizminde rekor: Ziyaretçi sayısı 17,5 milyonu aştı
3
Kemer 2025'te 1 milyondan fazla Rus turist ağırladı
4
Sungurlu Yatırım Hamlesi: Başkan Muhsin Dere 2026 Yol Haritasını Açıkladı
5
Iğdır'da Yüzyılın Konut Projesi: bin 200 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi
6
2026 Besilik Hayvan İthalat Başvuruları 12-23 Ocak'ta — ESK ve TÜRKVET Uyarısı
7
Malatya'da Hakediş Krizi: Yerinde Dönüşüm Projeleri Durma Noktasında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları