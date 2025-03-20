İHKİB Başkan Yardımcısı Paşahan: ABD'ye Hazır Giyim İhracatı 10 Kat Artabilir

İHKİB Başkan Yardımcısı Paşahan'dan Önemli Değerlendirme

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, ABD'nin yıl içerisinde ortalama 100 milyar dolarlık hazır giyim ithalatı gerçekleştirdiğini belirtti. Paşahan, "Bu pay %10'a çıkarsa, ihracatımız 10 milyar dolar seviyesine çıkabilir," dedi.

İhracatta ABD'nin Rolü

AA muhabirinin aktardığına göre, Türkiye'nin Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatı bu yılın ilk iki ayında 2 milyar 770,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektör, 2024'te 213 ülkeye toplam 17 milyar 920 milyon dolar değerinde ihracat yapmayı planlıyor. Bu dönemde ABD'ye gerçekleştirilen ihracat ise 856 milyon dolar seviyesindeydi.

Pamuk İhtiyacı ve İthalat

Paşahan, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin toplamda yıllık 1,5 milyon ton pamuk ihtiyacına sahip olduğunu vurguladı. Bu ihtiyacın yarısının yerel kaynaklardan, diğer yarısının ise ithalat yoluyla sağlandığını ifade etti: "İthal ettiğimiz 750 bin ton pamuğun yaklaşık 400 bin tonunu ABD'den alıyoruz."

Vergi Politikalarının Etkisi

ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği hazır giyim ürünlerine uyguladığı %16 ila %32 oranındaki vergiye dikkat çeken Paşahan, bu durumun fiyatları doğrudan etkilediğini belirtti. "İhracatta ortalama %25 vergi alınıyor. Vergi indirimleri ile fiyatları %25 düşürebiliriz," diye konuştu.

Yeni Bir Yol Haritası Gerekli

Paşahan, ABD'nin önemli bir pazar olduğunu ve burada büyüme potansiyeli olduğunu, Avrupa'daki ekonomik daralmayı bununla kapatma şansının bulunduğunu ifade etti. Ekonomik belirsizlikler karşısında yeni bir yol haritası belirlemeleri gerektiğini yineledi. Türkiye'nin jeopolitik konumunun avantajlarını kullanarak rekabet gücünü artıracaklarını sözlerine ekledi.

Türk Markalarının Yurt Dışında Gelişimi

Türk markalarının uluslararası pazarda daha fazla yer alabileceğini belirten Paşahan, "100 ülkede yaklaşık 4 bin mağaza ve 10 binin üstünde satış noktası bulunuyor. Markalaşma sürecinde önemli bir noktaya gelsek de daha fazlasını başarma potansiyelimiz var," dedi.