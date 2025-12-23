İhracat Akademisi Başlıyor: İTO ve İstanbul Ticaret Üniversitesi İşbirliği

İhracat Akademisi Protokolü İmzalandı

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen İhracat Akademisi projesi kapsamında İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliğine gitti. Proje ile yeni nesil ihracat uzmanı yetiştirilmesi amaçlanıyor; eğitimler İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) bünyesinde gerçekleştirilecek.

Protokol Töreni ve Katılımcılar

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ahi Çelebi Kampüsü'nde düzenlenen imza törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek katıldı. Törenin ardından protokol, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Musa Demir tarafından imzalandı.

Programın Hedefleri ve İçeriği

Projenin amacı, dış ticaret alanında yetişmiş iş gücünün niteliğini artırmak ve üniversitelerin bilgi birikiminden yararlanmak. Eğitimler, Eminönü'ndeki Ahî Çelebi Kampüsü'nde verilecek ve başarılı kursiyerlere Ticaret Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Üniversitesi onaylı sertifika verilecek.

İhracat Akademisi programları; üniversite öğrencileri, yeni mezunlar, ihracata başlamak isteyen firma çalışanları, ihracat profesyonelleri ve dış ticaret alanında kariyer yapmak isteyenlere yönelik tasarlandı. Program, teoriyi ve pratiği birleştiren interaktif bir içerikle, Ticaret Bakanlığı yöneticileri, akademisyenler, ihracatçı temsilcileri ve ticaret uzmanlarının sunum ve derslerinden oluşacak.

Yetkililerin Değerlendirmeleri

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul tüccarının odası ile üniversitesi, Türkiye ticaretinin kalbinin attığı Eminönü’nde, Türkiye’nin ihracatçılarını yetiştirmeye başlıyor" diyerek projenin misyonunun İTO hedefleriyle örtüştüğünü vurguladı. Avdagiç, akademide hem ihracat uzmanı hem de Turquality uzmanı yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ise İhracat Akademisini sadece bir eğitim kurumu değil, "Türkiye’nin küresel ticaret kapasitesini yeniden şekillendiren bir insan kaynağı yatırımı" olarak tanımladı ve bugün imzalananın 12’inci protokol olduğunu belirtti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, Ticaret Bakanlığı, İTO ve üniversitenin bir araya gelmesinin yaratacağı sinerjiye dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Necip Şimşek ise protokolün üniversitenin bilgi üretimini toplum ve iş dünyasının hizmetine sunma sorumluluğunu gösterdiğini ifade etti.

Uygulama ve Katılım

Eğitimlerde Ticaret Bakanlığı orta ve üst düzey yöneticileri, uzmanlar, profesyonel eğitmenler, akademisyenler ile iş dünyası, STK ve şirket üst düzey yöneticileri rol alacak. Programın kapsamı geniş tutuldu; katılımcıların hedef kitlesi arasında gençler, üniversite öğrencileri, yeni mezunlar, firma çalışanları ve dış ticaret alanında kendini geliştirmek isteyen profesyoneller bulunuyor.

İhracat Akademisi, dış ticaret alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi ve Türkiye'nin ihracat kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

