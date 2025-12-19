Modanisa 2026'da 130 Ülkeye İhracat ve 25 Mağaza Hedefliyor

Modanisa 2026'da 130 ülkeye ihracat hedefliyor

Yeni dönem stratejisini mağazacılıkta franchise modeli, e-ihracatta artan pazar payı ve dijital dönüşüm odağında şekillendiren Modanisa, büyüme odaklı bir döneme giriyor. Marka, 2026'da 130 ülkeye ihracat gerçekleştirerek, gelirin yüzde 60'ını ihracattan elde etmeyi ve 75 milyon dolar brüt ciroya ulaşmayı hedefliyor. Fiziksel mağaza sayısı ise 12'den 25'e çıkarılacak.

Güçlü altyapı ve küresel erişim

Modanisa bugüne kadar 100'ün üzerinde ülkeye ulaştı ve milyonlarca kadına kapsayıcı moda anlayışıyla hizmet verdi. Şirket, 15'inci yılına girerken yeniden yapılanma sürecini tamamlayıp yeni büyüme dönemine start verdi. Mevcut yapıda 9 bin metrekare operasyonel depo alanı, 2,5 milyon adetlik ürün depolama kapasitesi ve 7 milyonun üzerinde kayıtlı müşteri veri tabanı bulunuyor; bu altyapı ölçek büyütmeye hazır hale getirildi.

E-ihracat ve pazarlama hedefleri

Modanisa, e-ihracatta Avrupa, Kuzey Amerika, MENA bölgesi ve Türki Cumhuriyetler'deki varlığını güçlendirmeyi planlıyor. Bu pazarlarda halihazırda aktif satış kanalları bulunuyor; yeni dönemde yatırımlar ve tanıtım faaliyetleri artırılacak. Marka, yılda 225 milyonun üzerindeki site ziyareti, beş farklı dilde hizmet ve yüzde 80 marka bilinirliği ile global rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyor.

Dijital dönüşüm ve kişiselleştirme

Operasyonel verimliliği artırmak için Modanisa dijital altyapısını yeniliyor ve kullanıcı deneyimini geliştirecek yazılım projelerini devreye alıyor. Yeni yatırımlar arasında yapay zekâ destekli öneri sistemleri, gelişmiş CRM platformları ve veri odaklı kişiselleştirme teknolojileri yer alıyor. Marka, beş dil ve çoklu para birimi desteğiyle global e-ticaret standartlarını yakalamayı hedefliyor ve her pazara uygun kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Mağazalaşma ve franchise stratejisi

Modanisa, mağazacılıkta İstanbul'da yürüttüğü modeli franchise ile Anadolu'ya ve ilerleyen dönemde uluslararası pazarlara taşımayı planlıyor. Mevcut 12 mağazalık yapı, 2026 sonuna kadar 25 mağazaya çıkarılacak; bunun 15'i franchise, 10'u marka mağazası olacak. Yeni mağazalar, yalnızca satış noktası olmaktan öte markanın değerlerini ve yaşam tarzını yansıtan deneyim alanları olarak tasarlanacak.

Sosyal sorumluluk ve yerel etki

Şirket ticari büyümenin yanında kadın girişimciliğini ve yerli tasarımcı ekosistemini desteklemeyi önceliklendiriyor. Tasarım iş birlikleri, kadın odaklı tedarik zinciri modeli ve KOBİ’lerle kurulan iş ağı, markanın sürdürülebilir ve toplumsal faydayı gözeten bir iş modeliyle büyüdüğünü gösteriyor. Ayrıca franchise ağı aracılığıyla sağlanacak yeni istihdamın yerel ekonomilere pozitif katkı yapması hedefleniyor.

