DOLAR
42,81 -0,19%
EURO
50,17 0,07%
ALTIN
5.954,72 0,06%
BITCOIN
3.770.187,86 -3,85%

Modanisa 2026'da 130 Ülkeye İhracat ve 25 Mağaza Hedefliyor

Modanisa, 2026'da 130 ülkeye ihracat, %60 ihracat payı ve 75 milyon $ ciro hedefliyor; mağaza sayısını 12'den 25'e çıkaracak.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:40
Modanisa 2026'da 130 Ülkeye İhracat ve 25 Mağaza Hedefliyor

Modanisa 2026'da 130 ülkeye ihracat hedefliyor

Yeni dönem stratejisini mağazacılıkta franchise modeli, e-ihracatta artan pazar payı ve dijital dönüşüm odağında şekillendiren Modanisa, büyüme odaklı bir döneme giriyor. Marka, 2026'da 130 ülkeye ihracat gerçekleştirerek, gelirin yüzde 60'ını ihracattan elde etmeyi ve 75 milyon dolar brüt ciroya ulaşmayı hedefliyor. Fiziksel mağaza sayısı ise 12'den 25'e çıkarılacak.

Güçlü altyapı ve küresel erişim

Modanisa bugüne kadar 100'ün üzerinde ülkeye ulaştı ve milyonlarca kadına kapsayıcı moda anlayışıyla hizmet verdi. Şirket, 15'inci yılına girerken yeniden yapılanma sürecini tamamlayıp yeni büyüme dönemine start verdi. Mevcut yapıda 9 bin metrekare operasyonel depo alanı, 2,5 milyon adetlik ürün depolama kapasitesi ve 7 milyonun üzerinde kayıtlı müşteri veri tabanı bulunuyor; bu altyapı ölçek büyütmeye hazır hale getirildi.

E-ihracat ve pazarlama hedefleri

Modanisa, e-ihracatta Avrupa, Kuzey Amerika, MENA bölgesi ve Türki Cumhuriyetler'deki varlığını güçlendirmeyi planlıyor. Bu pazarlarda halihazırda aktif satış kanalları bulunuyor; yeni dönemde yatırımlar ve tanıtım faaliyetleri artırılacak. Marka, yılda 225 milyonun üzerindeki site ziyareti, beş farklı dilde hizmet ve yüzde 80 marka bilinirliği ile global rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyor.

Dijital dönüşüm ve kişiselleştirme

Operasyonel verimliliği artırmak için Modanisa dijital altyapısını yeniliyor ve kullanıcı deneyimini geliştirecek yazılım projelerini devreye alıyor. Yeni yatırımlar arasında yapay zekâ destekli öneri sistemleri, gelişmiş CRM platformları ve veri odaklı kişiselleştirme teknolojileri yer alıyor. Marka, beş dil ve çoklu para birimi desteğiyle global e-ticaret standartlarını yakalamayı hedefliyor ve her pazara uygun kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Mağazalaşma ve franchise stratejisi

Modanisa, mağazacılıkta İstanbul'da yürüttüğü modeli franchise ile Anadolu'ya ve ilerleyen dönemde uluslararası pazarlara taşımayı planlıyor. Mevcut 12 mağazalık yapı, 2026 sonuna kadar 25 mağazaya çıkarılacak; bunun 15'i franchise, 10'u marka mağazası olacak. Yeni mağazalar, yalnızca satış noktası olmaktan öte markanın değerlerini ve yaşam tarzını yansıtan deneyim alanları olarak tasarlanacak.

Sosyal sorumluluk ve yerel etki

Şirket ticari büyümenin yanında kadın girişimciliğini ve yerli tasarımcı ekosistemini desteklemeyi önceliklendiriyor. Tasarım iş birlikleri, kadın odaklı tedarik zinciri modeli ve KOBİ’lerle kurulan iş ağı, markanın sürdürülebilir ve toplumsal faydayı gözeten bir iş modeliyle büyüdüğünü gösteriyor. Ayrıca franchise ağı aracılığıyla sağlanacak yeni istihdamın yerel ekonomilere pozitif katkı yapması hedefleniyor.

YENİ DÖNEM STRATEJİSİNİ MAĞAZACILIKTA FRANCHİSE MODELİ, E-İHRACATTA ARTAN PAZAR PAYI VE DİJİTAL...

YENİ DÖNEM STRATEJİSİNİ MAĞAZACILIKTA FRANCHİSE MODELİ, E-İHRACATTA ARTAN PAZAR PAYI VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ODAĞINDA ŞEKİLLENDİREN MODANİSA, YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI ARALIYOR. 2026’DA 130 ÜLKEYE İHRACAT VE YÜZDE 60’I İHRACATTAN GELEN 75 MİLYON DOLAR CİRO HEDEFLEYEN MARKA, FİZİKSEL MAĞAZA SAYISINI DA 12’DEN 25’E ÇIKARACAK.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BTSO ile Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi İçin Ortak Vizyon Toplantısı
2
L’Oréal, CDP’den Üst Üste 10. Kez 3A Notu Aldı
3
Denizli'de Fason Sektörü Krize Girdi: Atalay Coza'dan Uyarı
4
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Sındırgı'ya 915 Çuval Yem Desteği
5
Mersin Mut'ta Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Etiketleme Toplantısı
6
Modanisa 2026'da 130 Ülkeye İhracat ve 25 Mağaza Hedefliyor
7
Elazığ'da Soğuyan Hava Balık Talebini Artırdı: Hamsi ve İstavrit Öne Çıkıyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül