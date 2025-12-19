DİSİDER Başkanı Akbaş: 2026 Asgari Ücret Kararı Sosyal Denge ve İstihdamı Belirleyecek

Akbaş: Asgari ücret yalnızca ücret tespiti değil, toplumsal denge meselesidir

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, 2026 yılı asgari ücretine ilişkin sosyal ve ekonomik değerlendirmelerde bulundu.

Akbaş, işveren ve işçi sendikalarına seslenerek, 2026 yılı asgari ücretinin belirlenme sürecinin sadece bir ücret tespiti olmadığını, aynı zamanda sosyal dengeyi, çalışma barışını ve üretimin sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyen hayati bir konu olduğunu kaydetti.

Akbaş, "Çalışanlarımızın artan yaşam maliyetleri karşısında alım gücünün korunması, sosyal adaletin temel gereklerinden biridir. Asgari ücret, bir çalışanın ailesiyle birlikte insanca yaşayabileceği bir düzeyi hedeflemelidir. Bu yaklaşım, toplumsal huzurun ve çalışma barışının vazgeçilmez unsurudur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan iş dünyasının karşılaştığı zorluklara da dikkat çeken Akbaş, yüksek maliyetler, finansmana erişimde yaşanan zorluklar, enerji ve hammadde fiyatlarındaki artışlar nedeniyle işletmelerin baskı altında olduğunu belirtti. Akbaş, bu baskının "işletmelerin ayakta kalmasını zorlaştırmakta; istihdam kaybına ve kayıt dışılığa zemin hazırlayabilmektedir" uyarısında bulundu.

Asgari ücretin belirlenmesinde izlenmesi gereken yolu da açıklayan Akbaş, çalışanların temel ihtiyaçları ve yaşam standartları, işletmelerin ödeme gücü ve rekabet şartları ile enflasyon ve ekonomik büyüme verilerinin bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmeleri gerektiğini vurguladı.

Akbaş, sürece ilişkin taleplerini şu sözlerle açıkladı:

"’’Hükümetimizin bu sürece kayıtsız kalmayacağına olan inancımızla; özellikle asgari ücret üzerindeki vergi ve sigorta primi yüklerinin azaltılması, devletin sürece daha güçlü destek vermesi büyük önem taşımaktadır. Ücret artışlarının yalnızca işverene yüklenmeden, kamu desteğiyle paylaşılması; hem çalışanı koruyan hem de istihdamı sürdüren kalıcı bir çözüm sunacaktır. Sosyal devlet anlayışı ile güçlü bir üretim ekonomisi arasında kurulacak sağlıklı denge; emeğin karşılığını aldığı, işletmelerin ise büyüyerek istihdam oluşturmaya devam ettiği bir yapıyı mümkün kılacaktır. Bu çerçevede, asgari ücretin sosyal adalet ile ekonomik gerçeklerin buluştuğu ortak akıl zemininde belirlenmesi çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca, sürece verdikleri emek ve gösterdikleri yoğun çaba için başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan olmak üzere katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederiz.’’

Akbaş'ın açıklamaları, 2026 asgari ücreti tartışmalarının yalnızca ücret düzeyine odaklanmaktan öte, ekonomik politikalar ve sosyal koruma mekanizmalarının birlikte ele alınmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

