İhracatçılara Dahilde İşleme Rejimi İçin Ek Süre Müjdesi

İhracatçılara Yeni Fırsat: Ek Süre Uygulaması

İhracatçı firmalar için sevindirici bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi ile resim ve harç istisnası uygulamaları kapsamında ek süre imkanı sundu. Bu düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle yürürlüğe girdi.

Dahilde İşleme İzin Belgelerine Ek Süre

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, yeni düzenleme ile ihracatçı firmalar, dahilde işleme rejimi çerçevesinde vergi, resim ve harç istisnası uygulamaları için ek süre alabilecek. Özellikle, 1 Ocak 2021'den sonra düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine ilave süre tanınacak. Ancak, altın ve kıymetli taşlar ile madenlere ilişkin tarife pozisyonlarındaki eşyalar için düzenlenmiş izinler hariç tutulacak.

Deprem Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmalara Destek

Ayrıca, deprem felaketinin yıkıcı etkilerinin en çok hissedildiği Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren firmalar için de ihracat taahhütlerini yerine getirebilmeleri adına ek süre verilmesi kararlaştırıldı. Bu destek, esnaf ve işletmelerin yeniden toparlanması için büyük önem taşıyor.