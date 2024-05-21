İki büyük otomobil markasından indirim yarışı başladı! Bu yarış çok yankı getirecek

Dev iki marka büyük araç kampanyasını başlattı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İKİ MARKADAN ARAÇ KAMPANYASI

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar markaların yaptığı kampanyaları yakından takip ediyor. Citroen ve Fiat markaları tarafından yapılan son duyurulara göre iki modelde büyük bir kampanya başladı. Elektrikli Ami model 439 bin TL'den, Topolino model de 449 bin 900 TL'den satışa çıkıyor. Son dönemlerde en çok tercih edilen elektrikli araçların fiyatlarında yapılan kampanyalar da yoğun ilgi görüyor. Markaların düzenlediği kampanyalar şu şekilde;





Versiyon: Topolino

Yakıt Tipi: Elektrikli

Fiyatı: 449.900 TL

Yakıt Tipi: Elektrikli

Fiyatı: 479.900 TL

Versiyon: Ami One Electric

Yakıt Tipi: Elektrikli

Fiyatı: 439.000 TL