İkili alımlarda tanesi 20 TL’ye düşüyor! Her eve lazım o ürün satışta

Migros marketler yeni bir kampanyaya imza atarak çok az hesaplı öde kampanyası adı altında 17 Şubat’a kadar bir ürünü indirimli şekilde satışa çıkarttı. Vatandaşların evlerinde sıklıkla kullandığı teremyağ kase margarin 250 gram, ikili alımlarda indirimli şekilde satılacak. 16 Şubat 2024 yani bugün itibariyle başlamış olan kampanya doğrultusunda Money Bonus ya da Money kartınızın olması bu kampanyadan yararlanmanız için yeterli olacak. İşte Migros marketlerin 2 gün boyunca satışa çıkartacağı ürünün detayları…

30,50 TL'DEN 20 TL'YE DÜŞECEK

Migros marketlerde 16 17 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya doğrultusunda, Migros sanal markette özel olarak bir kampanyaya imza atıldı. Migros sanal market üzerinden normalde 30,50 TL’den satışa çıkartılan bu ürün, ikili alanlarda 20 TL’ye kadar düşecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların sepetlerine 2 adet Teremyağ kase margarin 250 g eklemeleri yeterli olacak. Sepete eklenildiği takdirde normalde 30,50 TL’den satışta olan bu ürünün tanesi 20 TL’ye kadar düşecek. Unutmayın ki bu kampanya yalnızca Money bonus ya da Money kart ile yapılacak olan alışverişlerde geçerli olacak. Sizlerde 17 Şubat 2024 tarihine kadar bu kampanyadan yararlanabilirsiniz.



