İkinci El Araç Alırken Dikkat Edilmesi Gereken 7 Unsur

Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, sorunsuz ikinci el araçları müşterilerle buluşturmayı misyon edinen Renew markası çatısı altında yürüttükleri faaliyetleri ve alıcıların dikkat etmesi gereken noktaları paylaştı. Aras, araçlar showroomda ve dijital mecralarda satışa sunulmadan önce 150 noktaya kadar kontrolden geçirildiğini belirtti.

Yapılan kontrollerin mekanik, kaporta, iç mekân ve süspansiyonlar gibi alanları kapsadığını ve bu süreçte sürüş güvenliğini tehdit edebilecek tüm kusurların giderildiğini vurgulayan Aras, alıcıların sürpriz masraflardan kaçınmak ve güvenli yatırım yapmak için aşağıdaki 7 altın unsura dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

1. Fiyat ve İşletme Maliyetleri

Araç fiyatı yanında sigorta, vergiler, bakım masrafları, yakıt tüketimi ve kullanım amacını değerlendirin. Tercih edilen modellerin piyasa değeri ile benzer kilometre ve durumdaki ilanları karşılaştırın.

2. Geçmiş Kayıtlar ve Kilometre Tutarlılığı

Trafik geçmiş raporu, hasar geçmişi, kilometre tutarlılığı ve değişen parçaları mutlaka inceleyin. Her yıllık muayene ve servis kayıtları ile karşılaştırarak düzenli bakımlar, önemli onarımlar ve kronik sorunları tespit edin. Ayrıca aracın kaç sahibi olduğu ve kullanım geçmişi (kiralık, filo veya bireysel) önemlidir.

3. Dış Muayene

Boya hataları, pas, çizikler ve çarpışma izi gibi görsel bulgulara dikkat edin. Bu tür izler aracın geçmiş tamirleri veya kazaları hakkında önemli ipuçları verir.

4. Motor ve Kaçak Kontrolleri

Motor sesi ve çalışma düzenini kontrol edin; düz rölanti, düzensiz ses olup olmadığına bakın. Soğuk ve ısınma durumlarındaki performansı değerlendirin. Ayrıca yağ, yakıt ve soğutma sıvısı sızıntıları gibi sızdırmazlık kontrollerini ihmal etmeyin.

5. Test Sürüşü

Test sürüşünde yol tutuşu, direksiyon boşluğu, titreşim ve sapma gibi sürüş dinamiklerini kontrol edin. Vites geçişleri özellikle manuel araçlarda temiz ve düzenli olmalı.

6. Garanti ve Servis Kaydı

Satıcı garantisi, yetkili servis garantisi veya uzatılmış garanti seçeneklerini sorgulayın. Araçta yetkili servisler tarafından yapılan bakımların kayıtlarını kontrol etmek güven verir.

7. Finansman ve Toplam Maliyet Analizi

Satın alma kararında toplam sahip olma maliyetini hesaplayın: vergi, sigorta, bakım, yakıt ve amortisman gibi kalemleri göz önüne alarak gerçek maliyeti değerlendirin.

Didem Aras, bu unsurlara dikkat edilerek yapılan alımların alıcıları sürpriz masraflardan koruyacağını ve güvenilir bir ikinci el araç deneyimi sağlayacağını belirtti.

