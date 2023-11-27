İkinci el araç ucuzluğunda tren kaçmadan yetişin! Çok satan modeller 300 bin TL'ye kadar geriledi

Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan fiyatlandırma karşıtı önlemler fiyatların dengelenmesine, alıcı ve satıcıların piyasada tutulmasına ve satıcıların gerçek müşterilerinden izole edilmesine yardımcı oldu. Yatırımcılara yönelik yüksek kredi faiz oranları ve mevduat faiz oranlarının artan kârlılığı nedeniyle satışlar da düştü. Bu çerçevede özellikle ikinci el ürünlerde fiyatlar 300 bin TL'ye kadar düştü.

İKİNCİ ELDE CİDDİ DÜŞÜŞ

Türk lirası mevduat faiz oranlarının yüzde 46'lara ulaşması yatırımcıları tasarrufa teşvik etti. Bu yılın ilk aylarında ise ikinci el otomobil fiyatları düştü, sıfır otomobil fiyatları ise geriledi.

Ticaret Bakanlığı'nın "altı ay 6 bin kilometre" sınırına ilişkin düzenlemesinin uygulama süresi de 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca, üreticinin veya satıcının önerilen mevcut perakende satış fiyatından daha yüksek fiyatlarla ikinci el araba reklamı ve satışı Ocak 2024'e kadar kısıtlanacak. Bu nedenle internetten satılan ikinci el arabaların fiyatı, yeni arabanın fiyatını geçmeyecek şekilde düzenleniyor.





TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARINDA ARTIŞ

Artan kredi faiz oranları da otomobil fiyatlarındaki düşüşe katkıda bulundu. Ekonomik liderlerin enflasyonu düşürmek amacıyla iç tüketimi kısmaya yönelik adımlar atması nedeniyle alımlar düştü. Taşıt kredilerinde faiz oranları yüzde 3'e kadar çıktı.

SIFIR ARAÇ İÇİN BEKLEYİŞ SONA ERDİ

Artık yeni bir araba almak isteyen herkes istediği modeli hemen satın alabiliyor. Otomobil bayisi sahipleri şu anda kıtlık nedeniyle satılamayan araçlarını daha düşük fiyatlarla satıyor.

Bu gelişmeler sonrası araba satan bazı reklam sitelerinde ikinci el arabaların 300.000 TL ile 500.000 TL arasında fiyatlara satıldığı görülmeye başlandı. Ucuz arabaların piyasada değiştirilmesi çok daha kolaydır. Otomobil pazarında çeşitli modellerde ikinci el arabalar bulabilirsiniz.