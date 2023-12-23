İkinci el fiyatına sıfır otomobiller! Yeni bir otomobil hayali kuranlar bu modellere koşacak

Son dönemde otomobil almak isteyenler için müjdeli bir haber var: Sıfır araç fiyatları düşüşe geçti! Yılın ortalarında liste fiyatının üzerinde satılan sıfır araçlarda, yıl sonuyla birlikte tersine bir rüzgar esmeye başladı. Otomobil firmaları, ellerindeki stokları eritmek amacıyla sıfır araçlarda büyük indirimlere gitti. Bu indirimlerle birlikte sıfır araç fiyatları, liste fiyatlarının altına geriledi. İşte detaylar...





OTOMOBİL ALMAK İSTEYENLER İÇİN MÜJDELİ HABER

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Görkem Konu, Ticaret Bakanlığı'nın 6 ay 6 bin kilometre kuralıyla ilgili aldığı kararın, sıfır araç satışlarını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Bu kararın ardından sıfır araç alımında yaşanan düşüş, otomotiv sektörünü yatırım aracı olmaktan çıkardı. Vatandaşlar, özellikle yatırım amaçlı sıfır araç alımını durdurdu. Distribütörlerin stoklarında birikmiş araçlarla başa çıkabilmek için ise ciddi indirim kampanyalarına başvuruldu. Şu anda sıfır araçlarda ve ikinci el araçlarda yüzde 20-25 arasında indirimler uygulanmış durumda.

Yıl ortasında liste fiyatının çok üzerinde satılan araçlar, yıl sonuna gelindiğinde yüzde 25'e varan indirimlerle liste fiyatının altında satılmaya başlandı. 2024 model araçların piyasaya sürülmesine az bir süre kala, bayiler ellerindeki stokları tüketmek ve yeni modelleri sunabilmek adına fiyatları düşürmek zorunda kaldı. Bu durum, otomobil alıcıları için avantajlı bir dönemi beraberinde getiriyor. Araç almak isteyenler, stokları eritmek isteyen bayilerin sunduğu cazip indirimlerden faydalanma şansına sahip olacak. İşte diğer ayrıntılar...





Görkem Konu, otomobil sektöründe dikkat çeken bir gelişmeye işaret ediyor. Döviz kurlarındaki artış ve genel ekonomik durağanlık, fiyatlar üzerinde çift taraflı bir etki yaratmış durumda. Fiyatlarda bir düşüş yaşanırken, döviz kurlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Bu durum sadece otomotiv sektöründe değil, tüm sektörlerdeki durgunlukla ilgili. Nakit, şu anda büyük bir değer taşıyor ve bu nedenle herkes nakit varlıklarını artırmaya çalışıyor.

Otomobil sektöründe biriken stoklar, şu anda çok düşük fiyatlarla satışa sunuluyor. Ancak, Konu'nun belirttiğine göre, 2024 yılında bu fiyatların yükseleceği öngörülüyor. Stoktaki araçların tükenmesiyle birlikte, yeni araçların gelmesi bekleniyor ve bu yeni araçlar yeni maliyetlerle piyasaya sürülecek.

Bu durum, otomobil almayı düşünenler için önemli bir bilgi. Şu anda uygun fiyatlarla araç bulmak mümkün, ancak stoklar bittikten sonra fiyatların yükselmesi bekleniyor. Bu nedenle, otomobil almayı düşünenler için mevcut avantajlı dönemi değerlendirmek önemli. Yeni araçlar geldiğinde ise bu avantajlı fiyatlar yerini yeni maliyetlere bırakacak gibi görünüyor.