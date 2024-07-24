İklimsa'dan Yaz Aylarında Konforlu Klima Kullanım İpuçları

İklimsa'dan Yaz Sıcakları İçin Klima Kullanım Önerileri

İklimsa, yaz aylarında klima kullanımını daha verimli hale getirmenin yöntemlerini paylaşıyor. Şirketin açıklamasına göre, doğru klima kullanımı, hem sağlık hem de enerji tasarrufu açısından büyük önem taşıyor.

Doğru Sıcaklık Ayarları

Klima kullanımında dikkat edilmesi gereken ilk noktalar arasında sıcaklık ayarları geliyor. Soğutma işlemi için önerilen aralık 25-27 santigrat derece, ısıtma içinse 20-24 santigrat derecedir.

Sağlık İçin Hava Akışına Dikkat

Klima üfleme kanatlarının doğrudan insanlara, evcil hayvanlara ve bitkilere yönlendirilmemesi gerektiğini belirten İklimsa, bu durumun sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Isı Yönetimi ile Tasarruf Sağlama

Evde veya işyerlerinde gereksiz ısı üretiminin önüne geçmek için kullanılmayan odaların lambalarını kapatmak ve kapıların açık bırakılmaması gerekiyor. Doğrudan güneş ışığını engelleyen perdeler ve tenteler sayesinde de enerji tüketimi azaltılabilir.

Termostat Ayarını Optimize Edin

Cihazın termostat ayarını soğutmada 1 santigrat derece artırmak ve ısıtmada 2 santigrat derece düşürmek, mevsimlik enerji tasarrufunu yüzde 10 kadar artırabilir.

Filtre Temizliği Sağlığınızı Korur

Klima kullanımında en önemli adımlardan biri de filtrelerin düzenli temizliği. İki haftada bir kontrol edilmesi önerilen filtreler, sağlığı korumak ve cihazın verimliliğini artırmak için hayati öneme sahiptir.

İklimsa ile Enerji Verimli Seçenekler

İklimsa, A+++ enerji verimliliğine sahip Sigma markası ve çeşitli diğer markalarla her bütçeye uygun geniş klima ürün yelpazesine sahiptir. Ayrıca, eski duvar tipi klimalar için 6 bin liraya kadar indirim fırsatları sunarak kullanıcıların yenilenmesine olanak tanımaktadır.