İKMİB Öncülüğünde Türk Sağlık Heyeti Şili'de: 10 Firma, 120+ Görüşme

İKMİB Öncülüğünde Türk Sağlık Heyeti Şili'de

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen Sağlık Sektörü Şili Sektörel Ticaret Heyeti, 11-16 Ağustos 2025 tarihlerinde Santiago'da başarıyla tamamlandı. Heyete tıbbi cihaz, ilaç ve dental sektörlerinden toplam 10 firma katıldı.

Heyet ve Katılımcı Profili

Etkinlik, Türk ilaç, tıbbi cihaz ve dental şirketlerinin Şili pazarına erişimini kolaylaştırmak, markaların tanıtımını artırmak ve ticari işbirliklerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Program kapsamında firmalar, Şili, Uruguay, Bolivya ve Peru'dan gelen alıcılarla bir araya gelerek potansiyel iş ortaklarıyla temas kurma fırsatı buldu.

Görüşmeler, Ziyaretler ve Kurumsal Temaslar

Heyet çerçevesinde büyük eczane zincirleri ziyaret edildi; ayrıca Şili İlaç Laboratuvarları Sanayi Derneği (ASILFA), Şili Hastaneler ve Klinikler Birliği ve Şili Türk Ticaret Odası ile toplantılar gerçekleştirildi. Bu ziyaretler sayesinde katılımcılar pazar trendlerini yakından inceleme imkânı elde etti.

Heyeti ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Santiago Ticaret Müşaviri Peyman Gülfam Bilgin, firmaların pazar hakkındaki sorularını yanıtladı. Heyete Şili'den 21, Uruguay'dan 1, Bolivya'dan 1, Panama'dan 1 ve Peru'dan 3 firma olmak üzere toplamda 25 alıcı katılım sağlarken, Türk firmaları ve yabancı alıcılar arasında toplamda 120'den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Heyetin ikinci günü Gülfam Bilgin’in de katılımıyla düzenlenen toplantıda Şili Ulusal Laboratuvarlar Odası tarafından ilaç sektörüne ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı.

İKMİB Başkanı Adil Pelister'in Değerlendirmesi

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Şili'nin Türk sağlık sektörü ihracatı açısından gelişme potansiyeli taşıdığına dikkat çekti. Pelister, Türkiye-Şili arasında 2011'den bu yana yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) sayesinde sağlık ürünlerinde gümrük vergilerinin karşılıklı olarak kaldırıldığını ve bunun Türk ürünlerinin Şili pazarına girişini kolaylaştırdığını vurguladı.

Pelister ayrıca şu değerlendirmelerde bulundu: Şili, Pasifik İttifakı’nın (Şili‑Peru‑Kolombiya‑Meksika) lojistik ve finans entegrasyonunun merkezinde yer alıyor. Dolayısıyla ittifak üzerinden toplam 230 milyon nüfuslu bir pazara gümrüksüz erişim mümkün. Ayrıca Şili, Latin Amerika’da iş yapma kolaylığı açısından ilk sıralarda yer alıyor ve gelişen sağlık sistemi ile devamlı büyüyen bir ithalat alıcısı profiline sahip.

Pelister, Şili'ye gerçekleştirilen eczacılık ürünleri ihracatına ilişkin verileri de paylaştı: 2024 yılında 2,96 milyon dolar olan ihracat, bu yılın ilk 7 aylık döneminde 1,65 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlk 7 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5'lik bir gerileme yaşandığını belirten Pelister, ihracatın artması ve istikrar kazanması için düzenlenen heyet ve fuar organizasyonlarının önemine işaret etti.

Pelister sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: İhracatın artması ve istikrar kazanması için düzenlediğimiz heyet ve fuar organizasyonları büyük önem taşıyor. İKMİB olarak düzenlediğimiz etkinliklere firmalarımızın katılmasını önemsiyoruz. Sağlık sektörümüz açısından Şili, STA ve lojistik kolaylıklar sayesinde Latin Amerika pazarına erişimde gelecekte daha stratejik bir rol oynayabilir. İKMİB olarak bu potansiyel ülkelere yönelik heyet organizasyonlarımıza devam ederek sektörlerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz.

