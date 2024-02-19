İkramiye bekleyen emeklilerin dünyası başına yıkılacak! Eğer onlardan biriyseniz tek kuruş alamayacaksınız

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ve kademeli prim sistemi nedeniyle birçok kişinin emekli maaşı alma süreci 2024 ve 2025 yıllarına ertelenmiş durumda. Bu durum, 16 milyonu aşkın emekliyi etkilemekte. Ancak, ikramiyelerin ödenmesi için belirlenen başvuru tarihine kadar başvuruda bulunmayan emekliler, ikramiye alma hakkını kaybedecekler.

Özellikle 31 Mart seçimleri öncesi, hükümetin Ramazan Bayramı'nda ikramiyeleri ödeyeceği kesinleşirken, seçim öncesinde ikramiye miktarının artırılması beklentisi hakim. Bu artış, hükümetin emeklilerin desteğini kazanma stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor.

İKRAMİYE HAKKINI KAYBEDECEKLER





2024 yılında ikramiye alabilmek için belirlenecek başvuru tarihine kadar başvuruda bulunamayanlar, ikramiye alma hakkını kaybedecekler. En düşük emekli maaşına sabit bir zam yapılırsa, ikramiye miktarı sadece yüzde 50 oranında artacak ve 2024 yılı boyunca her iki ikramiye de 3 bin TL olacak. Ancak, seçim öncesinde bir zam yapılmazsa, ikramiye miktarı tüm emekliler için 5 bin TL'ye yükselecek.

Emekli sayısının hızla artması göz önüne alındığında, ikramiyenin bütçeye etkisini kontrol altında tutmak amacıyla hükümet tarafından belirlenen başvuru tarihi, EYT'li emeklilerin sayısının fazla olması durumunda ikramiye miktarını düşürmek için bir araç olarak kullanılacak.

Emeklilerin bu süreçte dikkatli olması ve başvuru tarihini kaçırmamaları önem taşıyor. İkramiyelerin ne kadar olacağı konusundaki son karar ise merakla beklenmeye devam ediyor.