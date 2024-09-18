İl Su Kurulları, Su Yönetimi İçin İlk Adımını Attı

İl Su Kurulları İlk Toplantılarını Gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ildeki il su kurullarının ilk toplantılarının yapıldığını duyurdu. Yumaklı, bu toplantılarda illerin su yönetimi ve alt yapı sorunlarının detaylı bir şekilde değerlendirildiğini belirtti.

Su Yönetiminde Yeni Adımlar

Yumaklı, yazılı açıklamasında, su yönetiminde koordinasyon sağlamak, bütüncül bir yaklaşımı teşvik etmek ve su kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile su kurullarının oluşturulduğunu hatırlattı.

Ulusal Su Kurulu'nun Rolü

Ulusal Su Kurulu, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için kısa ve uzun vadeli stratejiler belirleyecek ve kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlayacak. Kurul, ayrıca içme suyu güvenliği, su verimliliği ve diğer önemli planların onaylanmasında yetkili olacak.

Koordinasyon ve Sürdürülebilirlik

Yumaklı, il su kurullarının su yönetiminde sadece teknik bir yapı değil, sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği de sağlayacak önemli bir mekanizma olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, bu kurulların yılda en az bir kez toplanması gerektiğini vurguladı.

Toplantılara Geniş Katılım

81 ilde yapılan toplantılara 1737 kişi katıldı. Bu da, su yönetimi konusuna kamu ve diğer paydaşların duyarlılığının arttığını gösteriyor. Yumaklı, valilerin su konusundaki ciddiyetinin toplantılarda önemli kararların alınmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Kararlar ve Gelecek Adımlar

Toplantılarda alınan kararlar, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkilerini azaltmak ve taşkın riskini kontrol etmek gibi konularda yoğunlaştı. Ayrıca çözüme ulaşamayan konuların havza su kurullarına aktarılması karara bağlandı.