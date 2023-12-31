İlk evini alacaklara TOKİ'den müjde var! Piyasanın yarı fiyatına ev sahibi olmanın yolu açıldı

Son Dakika: Türkiye'nin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2024 yılı konut satışlarına dair merakla beklenen ilk duyuruyu resmi internet adresi üzerinden yayınladı. Yapılan son dakika açıklamasında, 2024 yılı TOKİ konut başvuru şartları ve konut fiyatlarına ilişkin detaylar paylaşıldı.

TOKİ'nin resmi internet adresinde yer alan duyuruya göre, 2024 yılı konut başvuruları için belirlenen şartlar ve başvuru tarihleri vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Ev sahibi olmak isteyenler, TOKİ'nin belirlediği kriterleri inceleyerek başvuru sürecine ne zaman ve nasıl katılabileceklerini öğrenebilecekler.

Duyuruda dikkat çeken bir diğer önemli konu ise 2024 yılı TOKİ konutlarının fiyatları oldu. 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi farklı tip ve büyüklükteki konutların metrekare birim fiyatları ile ödeme seçenekleri açıklandı. TOKİ, uygun fiyat politikası ve çeşitli taksit seçenekleri ile vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunmayı hedefliyor.

İŞTE MERAK EDİLEN TÜM DETAYLAR





Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2028 yılına kadar Türkiye genelinde toplamda 500 bin adet sosyal konut inşa edileceği müjdesi verildi. Planlamaya göre, her yıl 100 bin yeni sosyal konutun ülke genelinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2024 yılı konut projelerine dair ilk duyurusunu yayınladı. Yapılan açıklamaya göre, 2+1 evler uygun fiyatlarla satışa sunulacak, ancak ödeme koşulları ve taksit miktarları büyük ilgi çekiyor.TOKİ'nin duyurusuna göre, 2+1 evlerin ortalama fiyatı 1 milyon 300 bin lira civarında olacak. Bu evler için sunulan ödeme seçenekleri ise yüzde 25 peşinat ve kalan tutarın 180 ay vade ile ödenmesini içeriyor. Böylece, TOKİ evleri 2+1 tipi için aylık 5 bin lira civarında taksitle satışa sunulacak.





İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ





Toplu Konut İdaresi (TOKİ), alt gelir grubu için 2024 konut başvuru şartlarını belirledi. İşte başvuruda bulunacak vatandaşların dikkate alması gereken önemli kriterler:

-T.C. Vatandaşı Olma Şartı: Başvuru yapacak kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

-İkamet Koşulları: Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde, en az 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

-Şart Aileleri ve Dul/Yetimler İçin İkamet Koşulu: Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

-Ev Sahipliği Durumu: Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının TOKİ'den konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması gerekmektedir. Ancak, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç.

-Yaş Şartı: Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Ancak, eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

-Aylık Gelir Sınırlaması: Aylık hane halkı gelirinin en fazla net 34.000,00 TL olması gerekmektedir. (Not: Asgari ücret zammından sonra bu rakam güncellenecektir.)

-Tek Başvuru Hakkı: Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

Bu kriterlere uygun başvuru yapacak olan vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak konut sahibi olma şansına sahip olacaklar.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 2024 yılı konut başvurularına dair ilk tarihleri açıkladı. Başvuru süreci 8 Ocak 2024'te başlayacak ve 12 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek, başvurular ilk olarak Balıkesir için alınacak. Daha sonraki aşamalarda ise kademeli olarak 81 il için başvurular kabul edilecek.