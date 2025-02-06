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IMF: ABD Dış Yardım Kesintisine Yönelik Erken Değerlendirme

IMF Sözcüsü Julie Kozack, ABD'nin dış yardım kesintisinin etkilerini ölçmenin henüz çok erken olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 20:23
IMF: ABD Dış Yardım Kesintisine Yönelik Erken Değerlendirme

IMF Sözcüsü'nden Dış Yardım Açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen dış yardımların kesilmesine dair gelişmeleri takip ettiklerini açıkladı. Basın toplantısında, bu aşamada desteklenen ülkeler üzerindeki tam etkinin ölçülmesi için henüz çok erken olduğunu vurguladı.

Etiyopya ve Ukrayna Üzerindeki Endişeler

Kozack, USAID tarafından desteklenen ülkeler arasında yer alan Etiyopya ve Ukrayna konusundaki endişelerinin sorulması üzerine, bu gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti. Ayrıca, dış yardımların sonlandırılmasının etkilerini henüz tam olarak değerlendiremeyeceklerini ifade etti.

ABD ile İlişkiler ve Tarife Açıklamaları

ABD'nin uluslararası ilişkileri bağlamında yaptığı değişikliklere değinen Kozack, Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkış gibi durumların etkisini ele aldı. Kozack, ABD yönetimi ile çalışma konusundaki geçmişlerinin uzun olduğunu ve ABD'nin en büyük paydaşları arasında yer aldığını vurgulayarak, bu işbirliğinin sürmesini umduklarını ifade etti.

Tarifelerin Etkisi ve Gelecek Vaatleri

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik tarifeleriyle ilgili olarak da bilgi verdiklerini belirten Kozack, bu sorunun çözülmesi için yapıcı bir yol bulmanın herkesin çıkarına olduğuna inandıklarını söyledi. Tarifelerin etkisini değerlendirirken, ilgili ülkelerin tepkileri ve firmaların, tüketicilerin tepkilerinin yanı sıra, zaman içindeki gelişmelerin de belirleyici olacağını kaydetti.

Suriye Üzerine Değerlendirmeler

Kozack, Suriye’de yeni bir hükümetle temasa geçip geçmeyecekleri ve ülkeye kredi paketi sağlamanın planlanıp planlanmadığına dair soruları yanıtladı. Suriye’deki durumu yakından izlediklerini ve uluslararası topluma desteklemeye hazır olduklarını yineledi. Ayrıca, IME'nin Suriye ile en son etkileşiminin 2009 yılındaki 4. madde konsültasyonundan bu yana anlamlı bir etkileşim olmadığını, bunun da güvenlik şartlarından kaynaklandığını belirtti.

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