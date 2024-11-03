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IMF Başkanı Georgieva, Mısır ile Ekonomik Reformları Görüştü

Kristalina Georgieva, Mısır ekonomisindeki gelişmeler ve reformlar hakkında Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 17:18
IMF Başkanı Georgieva, Mısır ile Ekonomik Reformları Görüştü

IMF Başkanı Kristalina Georgieva'dan Mısır'a Ziyaret

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Mısır hükümetiyle işbirliği içinde ekonomik reformlar konusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Mısır Ekonomisinde Reform İhtiyacı

Dün Mısır'a gelen Georgieva, mevcut ekonomik reform programını değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Mısır'ın karşı karşıya olduğu büyük ekonomik meydan okumaların farkında olduklarını belirtti.

Toplumsal Etkiler ve Hedefler

Georgieva, Mısır hükümetiyle ortak çalışmalarla, ekonomiye olumlu katkılar sağlayacak reformları bulmaya çalıştıklarını aktardı. Sisi, Mısır'ın IMF ile işbirliği yaparak ekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyon oranlarını düşürmek için çabalarına devam etmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Uluslararası Kriz ve Ekonomik Sonuçlar

Mısır, dolar likiditesi üzerinde etkili olan bölgede ve uluslararası alanda yaşanan krizlerle mücadele etmekte. Sisi, bu süreçte özellikle enflasyon ve yüksek fiyatlarla mücadele ederek vatandaşların üzerindeki baskıyı azaltmayı ve yatırımları çekerek ekonomik büyümeyi artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Kredi Anlaşmaları ve Gelir Kaybı

Mısır, 2022 yılında IMF ile 3 milyar dolarlık bir kredi anlaşması imzaladı ve bu rakamı 2023 yılında 8 milyar dolara çıkardı. Ayrıca, Mısır Merkez Bankası, Orta Doğu'daki siyasi gerilimler nedeniyle Süveyş Kanalı'ndan elde edilen gelirlerin geçen yıl yüzde 25 düştüğünü duyurdu.

Bu dönemde Sisi, ülkesinin ilk 8 ayda bölgedeki jeopolitik gerginlikler sebebiyle Süveyş Kanalı'ndan yaklaşık 6 milyar dolar gelir kaybettiğini ifade etti.

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