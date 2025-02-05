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IMF, Ticaret Anlaşmazlıklarını Çözmeleri İçin ABD, Çin, Kanada ve Meksika'ya Çağrıda Bulundu

IMF, ticaret akışını sürdürmek için ABD, Çin, Kanada ve Meksika'nın anlaşmazlıklarını çözmesini istedi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 03:03
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 03:03
IMF, Ticaret Anlaşmazlıklarını Çözmeleri İçin ABD, Çin, Kanada ve Meksika'ya Çağrıda Bulundu

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD, Çin, Kanada ve Meksika arasında süregelen ticaret anlaşmazlıklarını çözmeye yönelik önemli bir çağrıda bulundu. IMF sözcüsünün yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin ile birlikte Kanada ve Meksika'dan gelen mallara yönelik tarifeleri hakkında detaylar incelendiği vurgulandı.

Sözcü, "Anlaşmazlıkları çözmek ve ticareti mümkün kılmak için yapıcı yollar bulmak herkesin çıkarınadır." şeklinde bir ifadeyle bu durumun önemine dikkat çekti. Bu dengeleyici yaklaşım, ticaretin sürdürülebilirliğine yönelik kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

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