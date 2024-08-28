Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

IMF Türkiye Ekonomisini Değerlendirdi: Kriz Riskleri Azaldı

IMF, Türkiye'nin 2023'teki ekonomik politikalarındaki dönüşümün kriz risklerini azalttığını ve güveni artırdığını belirtti.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 22:02
IMF Türkiye Ekonomisini Değerlendirdi: Kriz Riskleri Azaldı

IMF'den Türkiye Ekonomisi Hakkında Önemli Değerlendirmeler

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisindeki 2023 yılına ait gelişmelerle ilgili önemli tespitlerde bulundu. IMF, Türkiye'nin ekonomik politikasındaki dönüşümün, genel politika karışımını sıkılaştırarak kriz risklerini azalttığını ve piyasa güvenini artırdığını açıkladı.

IMF Heyeti Türkiye'yi Ziyaret Etti

IMF heyeti, James Walsh liderliğinde 29 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında Türkiye'de 4. madde istişareleri gerçekleştirdi. Bu ziyaret sonrası düzenlenen sanal takip görüşmeleri sırasında, Türkiye ekonomisine ilişkin güncel değerlendirmeler yapıldı.

Ekonomik Verilerde Gelişmeler

Açıklamalara göre, Türkiye'deki cari açık, 2023 yılının ilk çeyreğinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) %2,7'sine geriledi. Aynı dönemde, piyasa duyarlılığı iyileşirken, uluslararası rezervler de 91 milyar dolar arttı.

IMF, Türkiye'nin kredi notunun, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yükseltildiğini ve CDS risk priminin, 2023 ortasından itibaren yaklaşık 440 baz puan düştüğünü duyurdu.

Enflasyon ve Büyüme Tahminleri

Açıklamada, ekonomideki sıkı para ve gelir politikalarının, iç talebi düşürerek 2024'te büyümeyi %3,4 seviyesine çekeceği, enflasyonun ise yıl sonunda %43'e ulaşacağı tahmin ediliyor.

2025 yılı için ise enflasyonun yaklaşık %24'e ve büyümenin %2,7'ye gerilemesi bekleniyor. Gelecek dönemde, enflasyonun daha fazla düşüş göstermesinin piyasa güvenini artıracağı vurgulandı.

Mali Konsolidasyon ve Ek Sıkılaştırma İhtiyacı

IMF, enflasyonu düşürmek için daha büyük bir mali konsolidasyona ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, ek sıkılaştırma önlemlerinin gerekip gerekmediği konusunda uyarılarda bulundu. Enflasyon beklentilerinin düşmeye devam etmesi durumunda, finansal koşulların sıkılaşacağı belirtildi.

Türkiye'nin Uluslararası Başarıları

Walsh, Türkiye'nin Haziran ayında Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) 'Gri listesinden' çıkarılmasının da önemli bir başarı olduğunu vurguladı. Bu durum, ülkenin uluslararası finansal güvenilirliğini artırmaya yönelik atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar