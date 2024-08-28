IMF Türkiye Ekonomisini Değerlendirdi: Kriz Riskleri Azaldı

IMF'den Türkiye Ekonomisi Hakkında Önemli Değerlendirmeler

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisindeki 2023 yılına ait gelişmelerle ilgili önemli tespitlerde bulundu. IMF, Türkiye'nin ekonomik politikasındaki dönüşümün, genel politika karışımını sıkılaştırarak kriz risklerini azalttığını ve piyasa güvenini artırdığını açıkladı.

IMF Heyeti Türkiye'yi Ziyaret Etti

IMF heyeti, James Walsh liderliğinde 29 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında Türkiye'de 4. madde istişareleri gerçekleştirdi. Bu ziyaret sonrası düzenlenen sanal takip görüşmeleri sırasında, Türkiye ekonomisine ilişkin güncel değerlendirmeler yapıldı.

Ekonomik Verilerde Gelişmeler

Açıklamalara göre, Türkiye'deki cari açık, 2023 yılının ilk çeyreğinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) %2,7'sine geriledi. Aynı dönemde, piyasa duyarlılığı iyileşirken, uluslararası rezervler de 91 milyar dolar arttı.

IMF, Türkiye'nin kredi notunun, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yükseltildiğini ve CDS risk priminin, 2023 ortasından itibaren yaklaşık 440 baz puan düştüğünü duyurdu.

Enflasyon ve Büyüme Tahminleri

Açıklamada, ekonomideki sıkı para ve gelir politikalarının, iç talebi düşürerek 2024'te büyümeyi %3,4 seviyesine çekeceği, enflasyonun ise yıl sonunda %43'e ulaşacağı tahmin ediliyor.

2025 yılı için ise enflasyonun yaklaşık %24'e ve büyümenin %2,7'ye gerilemesi bekleniyor. Gelecek dönemde, enflasyonun daha fazla düşüş göstermesinin piyasa güvenini artıracağı vurgulandı.

Mali Konsolidasyon ve Ek Sıkılaştırma İhtiyacı

IMF, enflasyonu düşürmek için daha büyük bir mali konsolidasyona ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, ek sıkılaştırma önlemlerinin gerekip gerekmediği konusunda uyarılarda bulundu. Enflasyon beklentilerinin düşmeye devam etmesi durumunda, finansal koşulların sıkılaşacağı belirtildi.

Türkiye'nin Uluslararası Başarıları

Walsh, Türkiye'nin Haziran ayında Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) 'Gri listesinden' çıkarılmasının da önemli bir başarı olduğunu vurguladı. Bu durum, ülkenin uluslararası finansal güvenilirliğini artırmaya yönelik atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.